10 mil usuarios afectados por incendio en subestación de CFE en Cancún; ¿qué se sabe del incidente?

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles 17 de junio en un transformador de potencia de la subestación Canek de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un apagón que afectó a cerca de 10 mil usuarios en Cancún, Quintana Roo, según información oficial difundida por autoridades estatales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana en las instalaciones ubicadas en la Supermanzana 96, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y cuerpos de emergencia que trabajaron durante varias horas para contener las llamas y evitar daños mayores en la infraestructura eléctrica.

La emergencia generó interrupciones en el suministro de energía en diversas colonias de la ciudad, aunque las autoridades informaron que el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual durante las primeras horas del día.

¿Qué ocurrió en la subestación Canek de la CFE?

De acuerdo con los reportes oficiales, el incendio se originó en un transformador de potencia, uno de los equipos más importantes para la distribución de energía eléctrica en la zona.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el fuego fue controlado oportunamente por el cuerpo de bomberos y que posteriormente quedó completamente liquidado, evitando una afectación mayor al sistema eléctrico regional.

Informamos que durante la madrugada se registró un incendio en el transformador de potencia de la subestación Canek de la CFE Nacional, ubicada en la Supermanzana 96 de Cancún”, señaló la mandataria.

Asimismo, destacó que la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió evitar riesgos adicionales para la población que habita en las inmediaciones de la instalación.

Las horas más críticas: fuego, humo y preocupación

Mientras gran parte de la ciudad dormía, una intensa movilización de unidades de emergencia rompió la tranquilidad de la madrugada.

Vecinos de diversas colonias cercanas reportaron haber observado una densa columna de humo y destellos de fuego provenientes de las instalaciones eléctricas. El resplandor podía apreciarse a varios metros de distancia, generando inquietud entre habitantes que salieron de sus viviendas para conocer lo que ocurría.

Los bomberos enfrentaron condiciones particularmente complejas debido al riesgo inherente de trabajar en una instalación de alta tensión. Las maniobras se desarrollaron bajo estrictos protocolos de seguridad para impedir que las llamas alcanzaran otras áreas estratégicas de la subestación.

Durante varias horas, los equipos de rescate combatieron el calor, el humo y los riesgos asociados a la infraestructura eléctrica para proteger tanto las instalaciones como a la población.

Así quedó el transformador de potencia de la subestación Canek de la CFE Nacional, ubicada en la Supermanzana 96 de Cancún Facebook/Quintana roo Urbano

¿Qué zonas resultaron afectadas por el apagón?

Las autoridades informaron que la interrupción del suministro eléctrico impactó a diversas zonas de Cancún.

Las supermanzanas afectadas fueron las 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 200, 216, 259, 517 y 520, donde se estima que alrededor de 10 mil usuarios experimentaron cortes de energía durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La afectación alcanzó tanto viviendas como establecimientos comerciales ubicados dentro del área de influencia de la subestación.

CFE reportó avance del 97% en la recuperación del servicio

Hacia las 6:30 de la mañana, la gobernadora Mara Lezama informó que la Comisión Federal de Electricidad había logrado restablecer aproximadamente el 97% del suministro eléctrico.

La mandataria explicó que la empresa estimaba recuperar el servicio restante en cuestión de minutos.

La CFE reporta un avance del 97% en el restablecimiento del servicio eléctrico y estima que en aproximadamente 15 minutos quedará restablecido al 100%”, indicó.

La rápida recuperación permitió reducir significativamente el impacto para los usuarios afectados y evitar interrupciones prolongadas en una de las principales zonas urbanas de Quintana Roo.

Ante cualquier interrupción del suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad mantiene habilitados sus canales oficiales de atención.

Los usuarios pueden comunicarse al número 071 o utilizar el servicio de WhatsApp al 55 4195 7878, enviando la palabra “Luz” junto con su número de servicio para generar un reporte.