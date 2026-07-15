Detrás de esta empresa aparecen los nombres de Eduardo Díaz Casanova y Gabriel Díaz Casanova , quienes forman parte del equipo directivo y creativo de la compañía. Aunque su presencia mediática ha sido mucho menor que la de algunos cineastas o productores reconocidos, ambos han participado en la construcción de un portafolio de proyectos que refleja la evolución reciente del sector audiovisual mexicano. (Fuente: Península Films).

Una empresa enfocada en contenido audiovisual

"Península Films nació con el objetivo de desarrollar historias trascendentales", señaló Gabriel Diaz Casanova . Los nuevos desarrollos tecnológicos implican que la actividad de los generadores de contenido se amplíe a largometrajes, series, ficción y producción para plataformas digitales, reflejando una tendencia que comprueba los rotundos éxitos de Backrooms y Obsession.

El papel de Eduardo Díaz Casanova

De acuerdo con la información publicada por Península Films, Eduardo Díaz Casanova participa en la dirección de la empresa y en el desarrollo de proyectos audiovisuales. Diversas entrevistas concedidas por la compañía lo presentan como una de las figuras responsables de la estrategia de crecimiento y expansión internacional de la productora. (Fuentes: Península Films; PRODU).

En una entrevista publicada por PRODU, Eduardo Díaz Casanova explicó que la empresa busca consolidar operaciones tanto en México como en mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa, como parte de una estrategia para ampliar el alcance de sus producciones. (Fuente: PRODU, entrevista sobre la expansión internacional de Península Films).

El papel de Gabriel Díaz Casanova

La información institucional de Península Films identifica a Gabriel Diaz Casanova como parte del equipo responsable del desarrollo y producción de proyectos audiovisuales. Su nombre aparece asociado a distintos trabajos de la empresa dentro de los créditos publicados por la propia productora y en registros de instituciones dedicadas al cine mexicano. (Fuentes: Península Films; IMCINE; Sistema de Información Cultural).

Una apuesta importante por el documental

Uno de los aspectos más visibles del trabajo de Península Films es su participación en proyectos documentales.

El documental mexicano ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años gracias a una combinación de apoyos institucionales, festivales internacionales y nuevas plataformas de distribución.

Dentro del catálogo público de Península Films aparecen distintos proyectos documentales y cinematográficos que muestran ese interés por contar historias relacionadas con fenómenos sociales, culturales y humanos. (Fuente: Península Films, catálogo de proyectos).

Entre los proyectos publicados por la empresa figuran títulos como Emergentes, Danyka y Binnizá, cuyas fichas también pueden encontrarse en registros públicos relacionados con la industria cinematográfica mexicana. (Fuentes: Península Films; IMCINE; Sistema de Información Cultural).

Una empresa dentro de una industria en transformación

Más allá de los perfiles individuales de Gabriel Díaz Casanova y Eduardo Díaz Casanova, la historia de Península Films refleja un cambio más amplio dentro del audiovisual mexicano.

Las productoras independientes ya no dependen exclusivamente de apoyos públicos o de la exhibición tradicional en salas de cine. Hoy participan en coproducciones internacionales, desarrollan contenidos para plataformas digitales y buscan construir propiedad intelectual con potencial de distribución global.