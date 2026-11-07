León XIV inicia gira de “regreso a casa”; llama a la unidad ante crisis política sudamericana

El papa León XIV instó este viernes a los países sudamericanos a abordar de manera conjunta los desafíos regionales, al dar inicio a una ambiciosa gira de 12 días por tres naciones. El viaje, considerado una de las travesías internacionales más exigentes realizadas por un pontífice en las últimas décadas, busca llevar un mensaje de integración a través de un bastión católico atravesado por profundas tensiones políticas.

El líder de la Iglesia católica aterrizó en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, bajo un cielo parcialmente nublado. Fue recibido por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y por dos niños que le entregaron flores de bienvenida. Posteriormente, al dirigirse a una multitud que el Vaticano estimó en al menos 30.000 personas en la céntrica Plaza de la Independencia, León XIV apeló a la búsqueda de acuerdos y al respeto institucional.

En una época en la que las diferencias pueden convertirse fácilmente en fuente de conflicto, perseverar en el respeto a la ley, la negociación y la búsqueda paciente de acuerdos es un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos”, afirmó el pontífice en su primer discurso en suelo uruguayo.

El papa León recibió las llaves de la ciudad de manos de Mario Bergara, gobernador de Montevideo. Fotos: AFP/ Reuters.

A sus 71 años, y tras haberse sometido el mes pasado a una operación de cáncer de pulmón, el papa aseguró estar “bastante en forma” para enfrentar una exigente agenda que abarca 31.000 kilómetros de recorrido, la visita a 10 ciudades y la pronunciación de 36 discursos. Portavoces vaticanos confirmaron que el pontífice se encuentra totalmente recuperado y que no se adoptaron precauciones médicas especiales para este periplo.

En sus intervenciones en la capital uruguaya, el obispo de Roma defendió firmemente el acceso a la medicina pública. “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, remarcó ante las autoridades y fieles congregados.

Asimismo, León XIV abordó la realidad social de Uruguay, considerado el país más laico de la región y marcado por normativas progresistas en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia.

Ante la elevada tasa de suicidios en el país, sostuvo que “la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo”, subrayando el rol fundamental de la comunidad, la familia y el sistema de salud.

En contraposición, elogió la matriz energética local basada en fuentes renovables como un referente mundial frente a la crisis del cambio climático.

La estancia en Uruguay incluirá misas masivas en las ciudades del interior, Paysandú y Florida, donde las entradas se agotaron velozmente, según detalló el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla.

El viaje del sumo pontífice, nacido en Chicago bajo el nombre de Robert Francis Prevost, pero arraigado durante casi dos décadas en Perú, país del que también posee la ciudadanía, contienen además una enorme carga emotiva. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, calificó la gira como un “regreso a casa”.

El próximo domingo, León XIV viajará a Argentina, patria de su antecesor Francisco, quien decidió no regresar a su país durante su pontificado.

Finalmente, la travesía concluirá en Perú, donde reina un ambiente de festividad tras la construcción de una escultura de 14 metros en el Callao y preparativos para visitas que abarcarán la altura de Cusco, la selva amazónica en Pucallpa y reencuentros personales en su antigua diócesis de Chiclayo.

Con información de AFP y Reuters.

Fotos: AFP/ Reuters.

Papa León llega en medio de inestabilidad

León, que en los últimos meses ha criticado el rumbo del liderazgo mundial, se dirigirá a los gobiernos de cada uno de los tres países. También oficiará misas al aire libre en importantes lugares locales, visitará una prisión en Argentina y viajará en helicóptero a comunidades andinas en Perú.

Los discursos del Papa durante la gira abordarán diversos problemas que aquejan a Sudamérica, entre ellos la destrucción del medio ambiente, el tráfico de armas y la inestabilidad política regional.

En Brasil, las tensiones se han intensificado desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido el mes pasado. El rival derrotado, Flávio Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.

Las repercusiones han tensado las relaciones con Argentina, su próximo destino. El presidente Javier Milei se niega a reconocer la victoria de Lula, lo que lo ha enfrentado a otros gobiernos regionales y ha profundizado la ya compleja división ideológica entre ambos líderes.

Con información de Reuters.

“Estoy orgulloso de ser estadunidense”

A bordo del avión papal, León XIV dijo el viernes que había decidido votar por correo en las elecciones de mitad de período de Estados Unidos, en un hecho histórico para un líder católico, porque siente orgullo de ser ciudadano estadounidense y quería cumplir con su deber cívico.

Estoy orgulloso de ser estadunidense y de ejercer ese derecho”, dijo León, el primer papa nacido en Estados Unidos, a un periodista a bordo de su vuelo de Roma a Uruguay, donde inicia un ambicioso viaje de 12 días por Sudamérica.

Leo, nacido en Chicago como Robert Prevost, es probablemente el primer papa en votar en unas elecciones seculares siendo pontífice. Los líderes católicos anteriores, incluido el papa Francisco, predecesor de León y originario de Argentina, se habían abstenido de votar.

Funcionarios locales del condado de Will, al sur de Chicago, confirmaron la semana pasada que León solicitó votar por correo en las elecciones de mitad de mandato. El Vaticano declaró el 30 de octubre que el papa creía “en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”.

Cuando un periodista le preguntó su opinión sobre los resultados de las elecciones en Texas, donde los demócratas ganaron la gobernatura y un escaño en el Senado de los Estados Unidos como parte de una ola nacional de éxito electoral, León dijo que no tenía comentarios al respecto.

El papa suele evitar cualquier declaración abiertamente política. Sin embargo, ya se ganó la ira del presidente Donald Trump tras criticar la guerra contra Irán.

Con información de Reuters.

*mcam