Melania Trump logra alto al fuego en Oleshky tras mediación entre Rusia y Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky, una de las zonas más afectadas por el conflicto, con el objetivo de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión temporal de las operaciones militares comenzará el próximo 29 de octubre y permitirá la creación de un corredor seguro para asistir a la población que permanece en la localidad.

Según explicó la primera dama, la situación en Oleshky es especialmente delicada debido a las condiciones en las que vive la población que permanece en la ciudad.

La situación en Oleshky es crítica. Oleshky es una ciudad de primera línea de guerra al borde del desastre. La población que queda en Oleshky está compuesta principalmente por ancianos que necesitan urgentemente atención médica, medicinas, alimentos y agua potable”, afirmó.

También señaló que la comunidad enfrenta problemas relacionados con el suministro eléctrico limitado, la presencia de zonas minadas y los constantes ataques derivados de la guerra.

Melania Trump indicó que trabajó directamente con representantes de Rusia y Ucrania para acordar los términos del alto el fuego.

Según explicó, ambas partes alcanzaron consensos sobre los objetivos, procedimientos técnicos, plazos y mecanismos de implementación necesarios para poner en marcha la tregua temporal.

Como parte del acuerdo, equipos civiles de ambos países visitarán a los habitantes de Oleshky para identificar sus necesidades y determinar quiénes desean abandonar la zona.

Quienes deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, señaló.

La primera dama informó además que una organización estadounidense de medios de comunicación acompañará el proceso de asistencia y evacuación para documentar las acciones desarrolladas por los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno.

Según explicó, la cobertura busca garantizar que las decisiones de las familias sean respetadas durante todo el operativo.

Melania Trump señaló que conoció la situación de Oleshky durante una conversación privada celebrada en el marco de su evento “Fomentando el futuro juntos”, realizado durante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Posteriormente, afirmó que utilizó canales de comunicación previamente establecidos con ambos países a raíz de gestiones relacionadas con reunificaciones de menores.

La primera dama indicó que desde entonces representantes rusos y ucranianos han trabajado en aspectos técnicos como la coordinación logística y las tareas de desminado necesarias para ejecutar la operación humanitaria.