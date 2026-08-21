Melania reaparece después de un mes: “escuché que me extrañaron”

WASHINGTON.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reapareció bromeando sobre la especulación que generó su mes de ausencia del ojo público.

“Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy”, declaró entre risas al inicio de un evento en el Jardín de las Rosas.

Melania, de 56 años, ingresó de la mano de su esposo, el presidente Donald Trump, quien posteriormente se sentó entre la audiencia.

El acto oficial conmemoró la donación de IndyCar y Fox Corporation para financiar becas universitarias, antes de una carrera de IndyCar que se celebrará en Washington por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La exmodelo nacida en Eslovenia no había sido vista en público desde el 19 de julio, durante la final del Mundial 2026. En este periodo, se ausentó de eventos oficiales de relevancia, incluida la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 24 de julio.

Su retorno ocurre tras la difusión de un análisis de la cadena NBC que revela que Melania ha asistido a casi la mitad de los actos públicos frente a los que presenció en el mismo período durante el primer mandato presidencial de su esposo. Esta menor exposición mediática alimentó los rumores de la prensa, a los que la primera dama respondió muy distendida.