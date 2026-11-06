Detenido un indocumentado venezolano armado cerca de la Casa Blanca que dijo querer matar a Trump

El Servicio Secreto estadunidense detuvo a un inmigrante indocumentado venezolano cerca de la Casa Blanca que llevaba armas y que afirmó que quería matar al presidente Donald Trump, según un comunicado emitido este viernes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ronny Yordrix Guanipa Chrinos fue detenido el jueves, cuando los agentes se acercaron a su auto cerca de la residencia presidencial.

Armas en un auto robado

Al ser interrogado, el inmigrante dijo que había escuchado voces en su cabeza que le mandaban matar a Trump, agrega el comunicado del DHS.

Dentro del auto, que era robado, los agentes hallaron un rifle y dos pistolas, así como docenas de cartuchos.

El sospechoso habría entrado en Estados Unidos de forma ilegal en marzo de 2024 a través de la frontera de México con Texas, según la misma versión.

Los atentados de 2024 contra Trump

El presidente Trump sufrió un intento de asesinato en julio de 2024, durante un mitin de campaña, por parte de un joven armado con un rifle y mira telescópica que se subió a un tejado cercano al evento, que se celebraba al aire libre en Butler, Pensilvania.

Otro intento tuvo lugar meses después, en septiembre, cuando el Servicio Secreto localizó a un hombre armado y escondido entre unos arbustos en un campo de golf en Palm Beach donde jugaba el presidente.

En Butler, el atacante, identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó al menos cinco veces y Trump resultó herido en la oreja derecha. El Servicio Secreto abatió a Crooks en cuestión de segundos.

El hombre detenido tras el incidente en Palm Beach, Ryan Wesley Routh, fue condenado el 4 de febrero de 2026 a cadena perpetua más siete años por cinco delitos federales, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, según Fox News.

El 25 de abril de 2026, un hombre armado irrumpió en el vestíbulo del hotel Washington Hilton y disparó durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y Trump fue evacuado. Medios estadunidenses identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años. Aún no está claro si planeaba atacar a Trump, según Al Jazeera.

En febrero de 2026, Austin Tucker Martin, de 21 años, chocó su vehículo contra el perímetro de Mar-a-Lago con un bidón de gasolina y una escopeta, y los agentes lo abatieron. Trump estaba en Washington y no se conoce el motivo.

En septiembre de 2025, un agente del NYPD armado, Melvin Eng, se hizo pasar por parte de la seguridad de Trump en la Ryder Cup, sin asignación oficial, y fue suspendido mientras se investiga.

Las medidas de vigilancia alrededor de la Casa Blanca se han reforzado desde el regreso a la presidencia del republicano, de 80 años. Incidentes similares en la zona han sido reportados en los últimos dos años.