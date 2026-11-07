Ueno Bank aumenta la tensión en Paraguay; desaparecieron los ahorros

Tras la crisis generada por el desfalco de Ueno Bank, los paraguayos afectados, unos tres millones, ahora buscan que se les reembolsen los ahorros de su vida.

El periodista paraguayo Raúl Bogarín explicó que luego de las primeras movilizaciones en el país, la temperatura de las protestas ha ido aumentando ante la falta de esperanza de ver regresar su dinero.

Ayer (jueves) fue una manifestación pacífica, pero en el transcurso de la noche hubo incidentes porque ya la gente no quiere saber nada porque quiere recuperar su dinero. Se está devolviendo, pero es muy poco lo que se va a recuperar”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión, de Imagen Radio, el periodista explicó que se está regresando una parte mínima de los ahorros invertidos en Ueno Bank; mientras que del restante aún se desconoce si será reembolsado.

¿Cuánto dinero podrán recuperar los afectados por Ueno Bank?

“El Instituto de Previsión Social depositó allí la suma de 355 millones de dólares, que hoy no se sabe si se va a recuperar. Lo que tiene garantizado el Banco Central del Paraguay para aquellos ahorradores es la recuperación a través del fondo de garantía unos 75 salarios mínimos que equivaldría a unos 40 mil dólares, aproximadamente. Eso es lo que se garantiza que se puede recuperar. Lo demás, después de liquidar todos los activos y pasivos del banco, se sabrá si se puede recuperar o no”.

Asimismo, Bogarín detalló que el depuesto presidente Santiago Peña era accionista del banco hasta marzo de 2025; incluso, se considera que desde su cargo favoreció algunas de las operaciones de la institución.

Ueno Bank comenzó siendo una financiera. En 2023 absorbió un banco también que se llamaba Visión Banco; este banco ya tenía aproximadamente un millón y medio de clientes y gracias a eso se potenció este banco, creándose así Ueno Bank. Se aprobó eso mediante la presidencia de Santiago Peña. 83 días después ya metieron los fondos de los jubilados y también algunos también de la caja fiscal del fisco”, detalló.

A partir de ese momento, relató Bogarín, la institución empezó con una estrategia de inversión y marketing que involucró a diversas marcas deportivas, en especial de futbol. Esta publicidad le ayudó a aumentar su cartera de clientes, desde pequeñas empresas hasta jubilados, llegando, así a los tres millones de usuarios.

Fue entonces cuando empresas vinculadas al Ueno Bank solicitaron múltiples y onerosos préstamos que, al final, no pudieron cubrir.

Empresas vinculadas al banco recibieron préstamos

“Otras empresas vinculadas también al propio director, Miguel Vázquez, crearon empresas que no podían sostener el préstamo que estaban haciendo. ¿Qué era lo que hacía el banco? Prestaba el dinero de los ahorradores del fondo público a varias empresas vinculadas nuevamente al propio banco. Es por eso que quedó en una situación de insolvencia que no podía más cubrir”.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba.

Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, la destitución lo privó de tales fueros.

Peña pidió una prórroga para preparar su defensa, pero su pedido fue rechazado por el Senado y el juicio comenzó de inmediato.

Existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo”, declaró el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña.

*mcam