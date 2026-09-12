Trump asegura “excelente relación” con México y descarta salida del T-MEC
Donald Trump aseguró que Estados Unidos tendrá una excelente relación con México y descartó abandonar el T-MEC, aunque acusó a Canadá de aprovecharse de los agricultores.
Durante una conferencia de prensa en Dublín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país puede mantener una “excelente relación con México”, al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Vamos a tener una excelente relación con México”, declaró el mandatario tras una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.
Al ser preguntado si contemplaba abandonar el acuerdo trilateral, Trump respondió:
No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente”
Sin embargo, el presidente estadounidense arremetió contra Ottawa al señalar que los agricultores norteamericanos han sido “estafados durante 50 años” y acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos en materia comercial.
El T-MEC, vigente desde 2020, se encuentra en proceso de revisión en 2026, lo que ha generado tensiones entre los tres países debido a las presiones generadas durante el segundo mandato de Trump.