León XIV alerta sobre los riesgos del progreso tecnológico sin enfoque humano

El Papa León XIV alertó este sábado, en la Sala del Consistorio del Vaticano, que el desarrollo tecnológico puede "levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos". El Pontífice subrayó que "la cuestión decisiva" no consiste en aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino en definir "qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona".

León XIV pronunció estas palabras durante su discurso ante los participantes en el encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur. También instó a empresas, sindicatos, instituciones, universidades y comunidades a "entrar en los edificios de la historia --laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones, comunidades locales-- para reconstruir lo que ha colapsado y proteger lo que está amenazado".

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León XIV reclama una cultura de la negociación

El Papa reclamó asimismo una "cultura de la negociación" capaz de "abrir caminos donde las diferencias parecen cerrar toda posibilidad de encuentro".

Señaló que cuando "instituciones públicas, empresas, trabajadores, universidades, comunidades y organizaciones sociales comparten sus conocimientos, sus capacidades y sus recursos al servicio del bien común", toma forma concreta la convicción de que "los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad".

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Advierte sobre las "narrativas polarizadas"

El Papa también advirtió de los riesgos de las "narrativas polarizadas", que "encuentran una amplificación inmediata" y en las que "el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder".

En este sentido, recordó que "el diálogo verdadero exige algo más que cordialidad: obliga a permanecer en la conversación cuando aparecen intereses contrapuestos y cuando las decisiones reclaman renuncias concretas".

Además, subrayó que el valor de los acuerdos alcanzados "será reconocido por los intereses que sea capaz de proteger y, en particular, por el impacto que tenga en la vida de quienes tienen menos poder para defenderse".

"No tengáis miedo" ante las tensiones

El Pontífice concluyó con un llamado a no dejarse intimidar por las tensiones y recordó la exhortación de sus predecesores: "no tengáis miedo".

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"Las tensiones o las diferencias no deben intimidarnos porque pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida", añadió el Pontífice.

Finalmente, invitó a que "el progreso de nuestro tiempo no deje nuevas ruinas a su paso" y a que "todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, comenzando por los más necesitados".