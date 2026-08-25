China rechaza las sanciones de EU contra Irán; advierte que defenderá sus intereses

China aseveró este martes que su cooperación con Irán se ha desarrollado siempre en el marco del derecho internacional y no debe ser perturbada ni socavada, un día después de que Estados Unidos anunciara medidas destinadas a lograr la "asfixia económica" de la república islámica.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ordinaria, al ser preguntado sobre los planes expuestos el lunes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien prometió un "día D económico" para los países que compran petróleo a Irán.

La guerra económica y la presión máxima no contribuyen a resolver los problemas. Por el contrario, solo agravan las tensiones y los conflictos, generan riesgos de contagio, alteran el orden económico y financiero mundial y menoscaban los derechos e intereses legítimos de otros países", señaló Lin Jian.

"La cooperación de China con Irán siempre se ha llevado a cabo dentro del marco del derecho internacional y no debe ser interrumpida ni socavada", agregó el vocero, quien indicó que Pekín sigue de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.

La Cancillería china reiteró además su rechazo a las sanciones unilaterales "que carecen de fundamento en el derecho internacional" o "no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", y pidió a las partes actuar con racionalidad y contención, subrayando que la prioridad urgente es desescalar la situación y volver a la vía del diálogo.

Empresas chinas y hongkonesas en la mira

Beijing ha sido durante años el principal comprador del petróleo iraní, y el primer paquete de sanciones de la llamada Operación Paria Económico alcanza a ciudadanos y empresas de China continental y Hong Kong, a quienes Washington acusa de ayudar a Teherán a obtener tecnología sensible, canalizar pagos y transportar crudo.

Entre los sancionados figura la empresa Sweet Ocean Industrial, con sede en Hong Kong, señalada como intermediaria en la adquisición de equipos ópticos láser para una institución iraní que el Departamento del Tesoro vincula con la investigación nuclear y el desarrollo de misiles.

Otras cuatro sociedades hongkonesas fueron acusadas de operar como empresas pantalla para canalizar pagos de redes financieras iraníes, mientras que compañías logísticas de Shenzhen fueron señaladas por dar apoyo a una empresa de transporte vinculada, según Washington, con la investigación de defensa de Irán.

En el ámbito petrolero, Estados Unidos también sancionó a operadores de una red de petroleros que transporta crudo iraní mediante sociedades pantalla y cambios de bandera, entre ellos la naviera china Lilimoon Navigation, propietaria de un tanquero que se cree ha transportado millones de barriles de crudo iraní hacia China desde el inicio de la guerra en febrero.

Las importaciones chinas de crudo iraní cayeron con fuerza después de que Estados Unidos reanudara en julio el bloqueo a buques y puertos iraníes: de 1.57 millones de barriles diarios en febrero bajaron a 785 mil en junio, repuntaron a 823 mil en julio y han vuelto a descender a 534 mil en lo que va de agosto, según datos de la firma Kpler.

El tema se perfila además como un punto de tensión adicional de cara a un eventual encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, previsto para septiembre.