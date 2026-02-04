Chalecos morados vigilarán a agentes; observadores en NY

NUEVA YORK.– A partir de ahora, Nueva York enviará observadores para controlar a los agentes federales de inmigración, en medio de la indignación que causó la muerte de dos manifestantes a manos de agentes.

La fiscalía del estado enviará personal para observar y documentar las acciones de los agentes migratorios en manifestaciones y se recopilará información sobre las redadas.

Los observadores serán funcionarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York.

Los elementos usarán chalecos color morado y la información que recopilen podrá ser utilizada en procesos judiciales.

El personal enviado no interferirá con las actividades de los agentes federales, según detalló el despacho de la fiscal del estado Letitia James.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, anunció la semana pasada una ley para impedir que las autoridades federales utilicen a los agentes de policía y las cárceles locales en su campaña de deportación de inmigrantes.

“Durante el último año, agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadunidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos no serán tolerados”, dijo Hochul.

EL DATO:

Más medidas

Los elementos de inmigración desplegados en Mineápolis deberán llevan cámaras corporales tras la presión tras las muertes de dos ciudadanos a manos de estos oficiales.