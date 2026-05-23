Vox y sectores conservadores encabezan multitudinaria  marcha contra presidente de España

Miles de personas se manifestaron en Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una jornada marcada por consignas contra el Ejecutivo, acusaciones de corrupción y enfrentamientos aislados con la policía que dejaron al menos siete agentes heridos leves y tres detenidos.

La protesta, denominada “Marcha por la Dignidad”, recorrió el centro de la capital española desde la plaza de Colón hasta las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, residencia oficial del mandatario. La movilización fue convocada por la asociación Sociedad Civil Española y reunió a simpatizantes de distintas organizaciones conservadoras y de extrema derecha, además de dirigentes del opositor Partido Popular y del partido ultraderechista Santiago Abascal.

Según cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid, unas 40 mil personas participaron en la manifestación, aunque los organizadores elevaron el número hasta 120 mil asistentes. Durante el recorrido se observaron numerosas banderas españolas y pancartas con mensajes como “Disolución de la mafia sanchista” y “Echar a Sánchez es una prioridad nacional”.

Las autoridades reportaron agentes heridos leves y varias detenciones tras incidentes aislados. REUTERS

Madrid vive otra jornada de tensión política

La protesta se desarrolló en medio de una creciente polarización política en España y de nuevas investigaciones judiciales que salpican al entorno socialista. Esta semana, un tribunal anunció que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, acusaciones que el exmandatario ha negado públicamente.

Además, la oposición volvió a utilizar el caso judicial abierto contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, como uno de los principales argumentos para exigir elecciones anticipadas. Aunque la investigación continúa, la Fiscalía española solicitó recientemente el archivo del caso al considerar que no existen pruebas suficientes de irregularidades.

Durante la movilización también se escucharon consignas antiinmigración y ataques contra medios de comunicación. Algunos asistentes gritaron frases como “No es inmigración, es una invasión” y “Prensa española manipuladora”, especialmente contra equipos de la televisión pública que cubrían el evento.

El ambiente se tensó al final de la marcha, cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse al Palacio de la Moncloa y romper el perímetro de seguridad instalado por la Policía Nacional. Las autoridades desplegaron refuerzos para contener a los asistentes, mientras algunos participantes cortaron parcialmente la circulación en la autovía A-6.

Vox endurece discurso contra Sánchez

Uno de los protagonistas de la jornada fue el líder de Vox, Santiago Abascal, quien calificó al Gobierno como “una mafia corrupta” y acusó al Ejecutivo de promover una “invasión migratoria”. El dirigente ultraderechista aseguró que Sánchez intenta “perpetuarse en el poder” y retrasar una eventual convocatoria electoral.

Abascal también anunció que su partido solicitó prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero y pidió que Sánchez y varios integrantes del Consejo de Ministros declaren como testigos en investigaciones relacionadas con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.

A la marcha asistieron además figuras polémicas de la política y los tribunales españoles, como el empresario Víctor de Aldama y el eurodiputado Alvise Pérez.

Pese a la presión política y mediática, el Gobierno español ha insistido en que muchas de las acusaciones contra Sánchez y su entorno forman parte de una campaña impulsada por sectores de extrema derecha y grupos ultraconservadores. El presidente socialista ha defendido públicamente a su familia y reiterado que no contempla dimitir.

La movilización del sábado refleja el clima de fuerte confrontación que atraviesa España, donde los escándalos judiciales, la crisis migratoria y el auge de los discursos ultraderechistas han elevado la tensión política a niveles inéditos en los últimos años.