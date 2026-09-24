Presidenta de Costa Rica destituye a canciller por negligencia en reunión del Escudo de las Américas

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció la destitución del canciller Manuel Tovar tras considerar que actuó con negligencia al no informarle sobre su participación en una reunión del Escudo de las Américas, celebrada esta semana en Estados Unidos con la presencia del presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la Presidencia señaló que el encuentro del 22 de septiembre fue convocado por el secretario de Estado estadounidense y que Tovar asistió “sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República”. La omisión, según el texto, impidió que Fernández estuviera presente en una sesión considerada estratégica para la seguridad regional.

El gobierno costarricense subrayó que el Escudo de las Américas es un espacio político y estratégico clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de ser fundamental para la implementación de políticas públicas de seguridad nacional.

El mismo día de la reunión, Fernández se encontraba en Barranquilla, Colombia, en un encuentro bilateral con el presidente Abelardo De La Espriella, con el objetivo de afianzar una alianza contra el crimen organizado.

La mandataria nombró a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, como canciller interina. La destitución de Tovar ocurre mientras él lideraba la delegación costarricense en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Manuel Tovar fue ministro de Comercio Exterior entre 2022 y 2026 durante el gobierno de Rodrigo Chaves, mentor político de Fernández. En la actual administración había sido designado como canciller, cargo que ahora deja tras el incidente diplomático.

Con información de Reuters.