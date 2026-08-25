Irán ofrece recompensa de 10 millones de dólares por el hijo de Trump | VIDEO

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que está al tanto de un video difundido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente estadunidense, Donald Trump.

El material fue transmitido durante el fin de semana por la cadena iraní IRIB, un medio estatal considerado afín a los sectores de línea dura del régimen, cuyo director es designado directamente por el líder supremo del país.

El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección", declaró el vocero de la agencia, Nate Herring, en un comunicado.

"Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección", agregó Herring.

El video, elaborado con inteligencia artificial con fines ilustrativos y difundido también por el canal estatal Channel 3, tiene una duración de casi tres minutos y comienza con un gráfico en inglés que dice

¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?".

Incluye además una recompensa de 10 millones de dólares y gráficos estilizados que señalan lugares donde el joven, de 20 años, suele pasar tiempo, incluida la Torre Trump en Nueva York.

Según medios locales, las imágenes muestran también la ubicación de su campus universitario, sus vehículos de escolta y la posición de su equipo de seguridad, así como datos sobre sus comunicaciones en plataformas como Xbox y Discord, y perfiles de LinkedIn de personas cercanas a él en la escuela.

Una campaña que ya había alcanzado a Melania Trump

Aunque anteriormente se habían difundido amenazas contra la primera dama, Melania Trump, en un video de julio titulado "¿Dónde y cómo se puede contactar con Melania Trump?", esta parece ser la primera vez que Barron es señalado públicamente.

Una fuente federal de las fuerzas del orden dijo a CNN que el material forma parte de una campaña más amplia de videos procedentes de Irán dirigidos contra la familia Trump, algunos de los cuales han incluido detalles sobre desplazamientos y sugerencias explícitas para atentar contra sus integrantes.

La misma fuente señaló que los operativos de protección se ajustan de manera constante con base en información de seguridad proporcionada por el Servicio Secreto, otras agencias, cuerpos policiales y gobiernos extranjeros.

Los videos se enmarcan en un clima de tensión que se intensificó tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y de varios de sus familiares, al inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán en febrero.

Durante los actos funerarios por Jamenei, celebrados en julio, se observó a partidarios del régimen sosteniendo carteles con la leyenda "Maten a Trump" y ofreciendo una recompensa a quien vengara su muerte, en medio de las consignas antiestadounidenses que han acompañado históricamente a las movilizaciones organizadas por el Estado iraní desde 1979.

El propio presidente Trump se ha referido públicamente a estas amenazas. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Turquía, dijo:

"Estoy en cualquier lista que tengan… hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas y enfermas".

Tras esas declaraciones, el mandatario abandonó el país de forma reservada en un avión militar alternativo, luego de abordar oculto dentro de un camión de servicio de comidas, como parte de un operativo de seguridad motivado por una amenaza específica que, según una persona familiarizada con el caso, involucraba un misil disparado desde el hombro.

El gobierno estadunidense ha señalado en repetidas ocasiones el riesgo de un intento de atentado por parte de Irán contra Trump, un temor que se remonta al ataque con dron que el propio mandatario ordenó en 2020 y que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani.