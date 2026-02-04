En votación cerrada, EU avala presupuesto; termina parálisis de gobierno

WASHINGTON.– Terminó la parálisis presupuestaria en el gobierno de Estados Unidos, ayer.

La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen un acuerdo bipartidista que puso fin al cierre parcial del gobierno estadunidense el martes y lo remitió al presidente Donald Trump, quien lo promulgo como ley.

La legislación amplia temporalmente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, mientras los legisladores negocian posibles cambios en la aplicación de la ley de inmigración.

Además, se establece el financiamiento de la defensa, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y otras agencias hasta octubre próximo.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, lo aprobó por 217 votos a favor y 214 en contra, con 21 republicanos votando en contra y 21 demócratas a favor.

Los demócratas exigen nuevas restricciones a las agresivas tácticas de Trump en materia de inmigración, tras la muerte de dos ciudadanos estadunidenses a manos de agentes federales en Mineápolis el mes pasado.

El financiamiento de las agencias gubernamentales expiró las primeras horas del sábado, porque el Congreso no actuó a tiempo para evitar el cierre, que no ha provocado grandes trastornos en los servicios gubernamentales.

El acuerdo fue aprobado por el Senado la semana pasada por un amplio margen bipartidista y tiene el respaldo de la Casa Blanca.

“Estoy encantado de firmar la Ley de Asignaciones Consolidadas para reabrir de inmediato el gobierno federal y financiar la gran mayoría de las operaciones el resto del año fiscal”, dijo Trump.

Los cierres gubernamentales congelan temporalmente la financiación de las operaciones federales no esenciales, obligando a las agencias a detener servicios, poner a los trabajadores en licencia sin goce de sueldo o requerirles que trabajen sin paga.