“Hamás no busca un estado palestino”, adiverte Mosab Hassan Yousef

“El fin no es Palestina, es la yihad global”, lo que significa imponer un Estado islámico global, advierte Mosab Hassan Yousef, hijo del fundador de Hamás, Sheikh Hassan Yousef, en entrevista exclusiva con Grupo Imagen.

El hombre que creció en el corazón de la organización, y que más tarde arriesgó todo como espía de Israel, señala, desde su visión, que el conflicto actual, a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, no es una disputa por territorio o soberanía, sino una “colisión de culturas” donde la muerte es la moneda de cambio.

Lo que inició hace casi cuatro décadas como una “idea monstruosa” contada por su padre, se ha convertido hoy en una oscuridad global que amenaza con devorar civilizaciones enteras. Mosab Hassan Yousef, conocido mundialmente como El Hijo de Hamás y del cual se produjo un documental llamado El Príncipe Verde —como se le conocía al interior de los servicios de inteligencia del país hebreo—, visitó nuestro país para sostener una charla con la comunidad judía en México.

Más tarde, en conversación con Excélsior anticipa la necesidad de desmantelar la narrativa del movimiento de liberación y exponer la realidad de un grupo que, según sus palabras, “ha condenado a generaciones enteras a la destrucción”.

“Hace 37 años, cuando mi padre me contó por primera vez la historia de la fundación de Hamás, lo describió como algo gigantesco. Y no entendí de qué hablaba. Pensó que era una idea monstruosa que eventualmente borraría a Israel del mapa. Era muy difícil de creer y yo aún era muy joven.

“Pero hoy, después de 37 años, mirando el 7 de octubre y sus consecuencias, la destrucción de Gaza, con la matanza de civiles y niños árabes y judíos, sin importar la vida humana de ambos bandos. Por el bien de la yihad, no por Palestina, un país o la libertad, sino por la yihad, que es un concepto para el más allá. Y la moneda de cambio es la sangre judía”.

Para Yousef, el mundo —y especialmente países en Latinoamérica como México— comete un error fundamental al proponer la división de territorio como solución.

“Hoy en día, mucha gente aquí en México y en todo el mundo piensa que es una lucha por la tierra y por eso dicen: ‘Dividan la tierra, solucionemos este problema’. Pero les hicimos saber que éste no es un conflicto por la tierra, nunca fue un conflicto por la tierra. ¡Es un conflicto cultural!

“Una cultura se basa en el martirio, es una cultura de la muerte a la que no le importa esta vida, le importa el más allá; la otra cultura alaba la vida, que es la única que tenemos y que debemos amar y vivir. Estas dos culturas han estado chocando”.

El nacido en 1978 en Ramala, Cisjordania, recuerda con precisión el momento en que su padre, fundador de Hamás, le describió el proyecto. Pensó que eliminaría la presencia de Israel en el mundo.

Sin embargo, tras los ataques del 7 de octubre del 2023, el panorama es distinto: “Hamás ya no busca sólo un territorio, busca un califato islámico global”.

“No estamos frente a un movimiento que busca la libertad. Los conocí de cerca. Torturaban y mataban a su propia gente para eliminar cualquier oposición. Su enfoque no es construir un Estado palestino; si lo fuera, ya lo tendrían. Su único objetivo es la destrucción de Israel y la expansión del yihadismo.

“En tal escenario, cuando la gente en México o en el otro lado del mundo observa, desde fuera parece que Israel está haciendo algo muy malo contra los palestinos. Pero la gente no comprende la verdadera dinámica de este malvado y complejo doble juego terrorista. Así que, antes de culpar a alguien, debemos comprender su naturaleza”, apuntó.

Hassan fue arrestado a los 10 años por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por lanzar piedras contra militares.

Al cumplir los 19 años el joven fue reclutado por el servicio de inteligencia israelí Shin Bet, de 1997 a 2007, tiempo durante el cual proporcionó información que llevó a la desarticulación de células de Hamás y la prevención de numerosos atentados suicidas y asesinatos. Fue etiquetado como traidor y condenado a muerte por su propio padre.

Sobre esto, recuerda que desertó del grupo palestino por los crímenes que se cometieron contra su propio pueblo, incluyendo niños que eran usados como escudos humanos dentro de la Franja de Gaza.

“Hamás utiliza la sangre judía como moneda de cambio, pero no le importa sacrificar niños árabes por el bien de la yihad”, dijo.

Sentado en una banca de un jardín al poniente de la capital, Hassan, que se convirtió al cristianismo, aseveró que la barbarie de octubre de 2023 en territorio israelí, perpetrada por combatientes drogados con Captagon (una droga psicoestimulante a base de anfetamina y teofilina) fue el punto de no retorno que le costará a Hamás su desaparición.

“El pueblo judío no tiene intención de dañar a los palestinos, pero hemos llegado a un punto donde es casi imposible coexistir con el yihadismo”, advierte. La preocupación de Yusuf trasciende a las milicias actuales; se enfoca en el adoctrinamiento de las nuevas generaciones.

Según el exespía, mientras persista una narrativa de odio y victimismo arraigada en el yihadismo, el desarme de Hamás será sólo una solución temporal para un problema que ya es global.

Sobre el futuro, el Hijo de Hamás confía en que vuelva la paz a la región siempre y cuando se cumpla el acuerdo impulsado por Estados Unidos.

“Siempre podemos esperar que los palestinos nos integremos y, finalmente, nos convirtamos en una nación en lugar de un movimiento político violento.