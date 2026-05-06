Trump advierte a México sobre lucha contra el narcotráfico: “Si no hace su trabajo, nosotros lo haremos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza en el marco de la lucha contra el narcotráfico, advirtiendo que si México no cumple con su responsabilidad en este ámbito, su gobierno tomará las riendas de la situación.

He escuchado quejas de algunos representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, declaró el mandatario.

La administración estadounidense ha insistido en que los esfuerzos mexicanos son insuficientes y ha planteado la posibilidad de intensificar acciones unilaterales en territorio fronterizo o incluso más allá, lo que genera preocupación en sectores diplomáticos y políticos de ambos países.

En paralelo, Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo, presentada por el asesor de la Casa Blanca Sebastian Gorka, que busca “neutralizar” las amenazas hemisféricas y paralizar las operaciones de los cárteles.

El documento, rubricado el martes, se enmarca en una campaña antinarcóticos que ya ha destruido decenas de embarcaciones y que estuvo vinculada a la operación que incluyó el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro este año.

Prioridad: cárteles y grupos internos

Gorka explicó que el plan da prioridad a la desarticulación de las operaciones de los cárteles hasta que estos grupos sean incapaces de introducir drogas, miembros o víctimas de trata en territorio estadounidense. Dentro del país, la estrategia también apunta a identificar y neutralizar lo que denominó “grupos políticos violentos y seculares cuya ideología es antiestadounidense, radicalmente pro-género o anarquista, como Antifa”.

El asesor aseguró que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para localizar a estos grupos, rastrear sus vínculos internacionales y paralizarlos operativamente antes de que puedan “mutilar o matar a inocentes”.