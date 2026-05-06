Marco Rubio comparte mensaje rumbo al 250 aniversario de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un mensaje con motivo del próximo 250 aniversario de la fundación del país, en el que expresó su visión sobre el futuro y el papel que la nación debe seguir desempeñando.

Rubio señaló que su esperanza para Estados Unidos es la misma que siempre ha sido: que continúe siendo un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen, pueda alcanzar sus metas y superar las circunstancias de su nacimiento.

Queremos que siga siendo el lugar donde cualquiera, sin importar de dónde venga, pueda lograr cualquier cosa. Donde no estés limitado por el color de tu piel o por tu origen étnico”, afirmó.

Una historia de mejora constante

El funcionario reconoció que la historia del país no es perfecta, pero destacó que se trata de una trayectoria marcada por la mejora continua.

Cada generación ha dejado a la siguiente más libre, más próspera, más segura, y ese es nuestro objetivo también”, subrayó.

Rubio insistió en que el aniversario número 250 debe ser visto como una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y los retos pendientes.

Tenemos mucho que aprender y de lo cual sentirnos orgullosos en nuestra historia: es una historia de mejora perpetua, donde cada generación ha hecho su parte para acercarnos a cumplir la visión que los fundadores tuvieron en el momento de la creación”, expresó.

Orgullo y compromiso hacia el futuro

El mensaje busca reforzar la idea de que Estados Unidos, pese a sus desafíos, sigue siendo un referente de libertad y prosperidad. Rubio destacó que el país debe continuar trabajando para garantizar que las futuras generaciones hereden una nación más fuerte y más justa, fiel al espíritu de sus fundadores.