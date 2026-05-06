Gertz Manero presenta cartas credenciales como embajador de México ante el rey Carlos III

El exfiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, formalizando su nombramiento como embajador de México en el Reino Unido de Gran Bretaña. El acto protocolario, pieza clave en la diplomacia internacional, marca el inicio de una nueva fase en la representación mexicana en Europa, con énfasis en la cooperación económica, académica y política.

A través de un mensaje difundido por la Embajada de México en Reino Unido, se destacó que este paso “brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”.

La designación de Gertz Manero como embajador responde a una invitación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que implicó su renuncia en noviembre de 2025 al frente de la Fiscalía General de la República. Posteriormente, el Senado de la República avaló su nombramiento en una sesión ordinaria.

Durante su comparecencia ante legisladores, el ahora diplomático expresó: “Quiero expresar mi agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el nombramiento que ha propuesto ante ustedes”, en un gesto que subraya la continuidad política y la confianza del Ejecutivo en su trayectoria.

El perfil de Gertz Manero, con experiencia en justicia y administración pública, sugiere una estrategia orientada a fortalecer la interlocución institucional con uno de los socios clave de México en Europa.

Fortalecer vínculos académicos

Uno de los pilares del plan de trabajo presentado por el embajador es el fortalecimiento de los vínculos académicos. Según expuso, más del 65% de los mexicanos residentes en Inglaterra están vinculados al ámbito educativo, lo que revela el potencial de cooperación en ciencia, innovación y formación de talento.

En este contexto, propuso el desarrollo de un programa piloto en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública, orientado a estudiantes mexicanos que cursan estudios superiores en Europa.

La iniciativa busca consolidar redes académicas, facilitar la movilidad estudiantil y generar condiciones para que el conocimiento adquirido en el extranjero tenga impacto directo en el desarrollo nacional. De ser exitoso, el modelo podría replicarse en otras representaciones diplomáticas de México.

Subraya la importancia de fortalecer la inversión

En el ámbito económico, Gertz Manero subrayó la importancia de fortalecer la inversión industrial británica en México, así como ampliar las oportunidades para la exportación de productos mexicanos al mercado del Reino Unido.

Este enfoque se alinea con el objetivo de diversificar las relaciones comerciales de México en el contexto post-Brexit, donde Londres busca consolidar nuevos acuerdos y alianzas estratégicas fuera de la Unión Europea.

La diplomacia económica, en este sentido, se convierte en un instrumento clave para atraer capital, fomentar la innovación y posicionar a México como un socio competitivo en sectores industriales y tecnológicos.

asc