Venezuela dispuesta a recibir hipopótamos de Pablo Escobar desde Colombia

El Santuario Ostok dio a conocer que el Gobierno de Venezuela reiteró formalmente su interés en participar en el rescate y reubicación de los hipopótamos de Colombia, que habitan en el Magdalena Medio, "en lo que podría convertirse en una de las mayores operaciones coordinadas de traslado de fauna silvestre a nivel mundial".

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de Ostok Sanctuary, destacó que desde 2023 Venezuela manifestó su intención de recibir ejemplares, mediante un comunicado dirigido a la entonces ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, solicitando la transferencia de ocho hipopótamos para su resguardo en centros de conservación bajo manejo humano.

El también presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), señaló que esta postura del gobierno venezolano confirma la existencia de alternativas reales para evitar medidas letales contra los hipopótamos de Pablo Escobar.

Ernesto Zazueta, subrayó que a lo largo de estos últimos años ha sido testigo de múltiples ofrecimientos internacionales que no fueron atendidos oportunamente, para darles una segunda oportunidad de vida a estos animales.

Las decisiones que se tomen marcarán un precedente en la gestión internacional de fauna silvestre. AZCARM

Agregó que actualmente, Ostok Sanctuary mantiene gestiones con distintos países e instituciones para ampliar la red de recepción de los animales, con el objetivo de construir una solución integral sustentada en criterios éticos y científicos.

Manifestó que el reto no se limita al traslado, sino a demostrar que la cooperación internacional puede resolver problemáticas complejas sin recurrir al sacrificio masivo de fauna.

En este sentido, el presidente de Ostok Sanctuary, hizo un llamado a las autoridades de Colombia para retomar el diálogo internacional y reconsiderar su postura, con el fin de avanzar hacia una solución que responda a la dimensión global del problema ambiental.

Advirtió que las decisiones que se tomen marcarán un precedente en la gestión internacional de fauna silvestre.

El ofrecimiento de Venezuela se suma al anunció oficial del santuario Vantara en la India de estar dispuesto a recibir 80 hipopótamos en sus instalaciones, en uno de los centros de rescate, cuidado y conservación de vida silvestre más grandes del mundo.

fdm