Retiran pizzas congeladas por riesgo de salmonella y piden no consumirlas

Las autoridades sanitarias ampliaron una alerta alimentaria que ahora incluye varias pizzas congeladas distribuidas en supermercados, debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella, una bacteria capaz de provocar infecciones gastrointestinales severas y complicaciones médicas potencialmente graves.

La advertencia afecta principalmente a productos elaborados con leche en polvo previamente retirada del mercado por sospechas de contaminación.

La medida fue emitida en Estados Unidos como parte de una investigación sanitaria en curso relacionada con ingredientes utilizados en alimentos procesados. Aunque hasta ahora no se han confirmado casos de enfermedad asociados directamente con las pizzas retiradas, las autoridades pidieron a los consumidores no ingerir estos productos bajo ninguna circunstancia, incluso si ya fueron cocinados.

Pizzas congeladas contaminadas con Salmonella en supermercados

Entre los productos incluidos en la ampliación del retiro se encuentran distintas variedades de pizzas congeladas de desayuno comercializadas bajo la marca Mama Cozzi’s, distribuidas en tiendas Aldi de Estados Unidos. Las pizzas contienen ingredientes como salchicha, tocino, queso, vegetales y aderezo ranch, elaborados con leche en polvo potencialmente contaminada.

Las autoridades sanitarias explicaron que la contaminación podría mantenerse activa incluso después de la cocción, motivo por el cual recomendaron desechar inmediatamente los productos afectados o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso. Además, solicitaron extremar medidas de higiene en cocinas y congeladores.

La alerta también incluye la recomendación de limpiar y desinfectar superficies, recipientes y utensilios que hayan estado en contacto con las pizzas, ya que la Salmonella puede sobrevivir en distintas áreas y provocar contaminación cruzada dentro del hogar.

Una de las cadenas involucradas informó que ya retiró los artículos de circulación y activó restricciones para evitar nuevas ventas mientras continúan las investigaciones sanitarias sobre la procedencia de los ingredientes.

La Salmonella es una bacteria que suele transmitirse a través de alimentos contaminados y puede causar síntomas como diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En la mayoría de los casos, la enfermedad desaparece después de algunos días; sin embargo, existen situaciones donde la infección puede agravarse y requerir hospitalización.

Especialistas advierten que los grupos más vulnerables son niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En cuadros severos, la bacteria puede propagarse al torrente sanguíneo y afectar órganos, huesos o tejidos internos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación permanece abierta debido a que la leche en polvo retirada del mercado pudo haber sido utilizada en otros productos procesados. Por ello, continúan las inspecciones en fábricas, centros de distribución y cadenas comerciales para identificar posibles riesgos adicionales.

El caso ha generado preocupación entre consumidores y organismos sanitarios, especialmente porque los alimentos congelados suelen permanecer durante semanas o meses en los hogares, lo que incrementa la posibilidad de exposición accidental. Las autoridades insistieron en revisar cuidadosamente etiquetas y fechas de producción de los productos almacenados.

Hasta ahora no se ha detallado el número exacto de lotes afectados, pero los organismos de salud reiteraron que cualquier producto relacionado con el retiro debe considerarse potencialmente riesgoso. También pidieron a quienes presenten síntomas tras consumir estas pizzas acudir a revisión médica, especialmente si los malestares incluyen fiebre persistente, diarrea severa o signos de deshidratación.