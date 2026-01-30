Venezuela abre su petróleo con ley afín a EU

CARACAS.– La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, mientras Estados Unidos busca volver a operar en el país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El Legislativo aprobó los artículos del texto, que posteriormente fueron firmados por la presidenta interina Delcy Rodríguez para su promulgación.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva mandataria.

“Sólo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, añadió.

La reforma fue propuesta por la presidenta Rodríguez e implica una transformación en la relación hostil con la Unión Americana.

La nueva ley ofrece más garantías a los privados, además, cede el control estatal de explorar y reduce los impuestos en este rubro.

Esta reforma permitirá a las empresas privadas operar campos petroleros si tuvieran contratos aprobados y daría a las empresas en empresas conjuntas con la firma estatal PDVSA más control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo, explicó la cadena BBC.

El petróleo de Venezuela está bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato.

La industria ha sufrido las consecuencias con la merma de la producción, también motivada a años de desinversión, corrupción y malos manejos.

“De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta, si no las podemos convertir en salario, en hospitales (...) Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cuantitativo, que se convierta en la felicidad más grande del planeta”, agregó Delcy Rodríguez al firmar la ley.

Tal como lo prometieron funcionarios estadunidenses, la administración de Trump flexibilizó las sanciones a la industria energética venezolana relacionadas con sus exportaciones de petróleo mediante una licencia general y luego que se anunciara la aprobación de la reforma.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza las transacciones que involucran al gobierno de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Abren espacio aéreo

El presidente Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

“Los ciudadanos estadunidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre.