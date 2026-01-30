Irán incrementa su arsenal de drones

TEHERÁN.– El ejército iraní anunció ayer el despliegue de mil drones para reforzar sus fuerzas en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“De acuerdo con las amenazas que se avecinan, preservar y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta aplastante a cualquier invasión es siempre el objetivo del Ejército”, dijo el comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami.

Hatami explicó que estos artefactos fueron diseñados por expertos del Ejército y en cooperación con el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las “nuevas amenazas y las enseñanzas” de la guerra de los 12 días, la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025 a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

El funcionario castrense se pronunció en tal sentido luego de que Trump incrementó la presión contra Irán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige hacia Irán.

Irán debe “estar preparado para un estado de guerra”, declaró el vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref.

“Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra. Nuestra estrategia es que nunca empezamos una guerra, pero si se nos impone, nos defenderemos”, afirmó el primer vicepresidente iraní.

En medio de esta escalada, el canciller iraní, Abás Araqchi, mantendrá hoy conversaciones en Turquía, que busca operar como mediador para calmar la tensión entre ambas naciones y evitar un ataque de la Unión Americana.

El presidente estadunidense Donald Trump insistió en que “el tiempo se acaba” para negociar sobre el programa nuclear iraní, que según Occidente tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Como medida de presión sobre Teherán, Estados Unidos tiene además diez buques de guerra desplegados en Oriente Medio, tras la reciente llegada de un portaviones a la zona.

En tanto, Estados Unidos expresó ayer que los altos funcionarios iraníes y sus familiares “no son bienvenidos” en su país.

“Quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio”, dijo el Departamento de Estado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

La dependencia tomó “medidas para revocar el privilegio de estar en Estados Unidos de altos funcionarios iraníes y sus familiares”.