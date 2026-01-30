Reducen despliegue de agentes migratorios; piden a policías reducir brutalidad

WASHINGTON.– El zar fronterizo estadunidense Tom Homan, a cargo de la ofensiva migratoria en Mineápolis, anunció que los agentes federales se centrarán en “operaciones de control estratégicas y selectivas”, lo que supone un cambio en las tácticas agresivas contra manifestantes.

Homan también indicó que tiene la intención de reducir la fuerza de tres mil agentes desplegados en la ciudad tras las reuniones con el gobernador de Minesota, Tim Walz, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y otros líderes locales.

“Podemos hacerlo mejor. Hemos logrado avances significativos, una coordinación y cooperación importantes, y se van a producir cambios enormes aquí, en esta ciudad”, dijo Homan.

Su aparición sugirió una continua distensión por parte del gobierno, sometido a una intensa presión política para recalibrar su enfoque en Mineápolis después de que dos ciudadanos estadunidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales.

En el mismo sentido, un memorando interno recientemente publicado por un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordena a los agentes federales que se abstengan de cualquier comunicación y contacto innecesario con los “agitadores” para evitar exacerbar la situación.

Las indicaciones también ordenan a los agentes que sólo se centren en los migrantes con antecedentes penales o condenas.

Esto implica un cambio con respecto a las tácticas anteriores, que incluían detener de forma aleatoria a personas en la calle para exigirles pruebas documentales de su residencia legal o su ciudadanía.

Homan presionó para que los agentes del ICE tengan más acceso a las cárceles de Minesota, de modo que puedan detener a los inmigrantes ilegales cuando salen de la custodia local, argumentando que ello reduciría la necesidad de realizar redadas.

También afirmó que los manifestantes tienen derecho a protestar, pero pidió que mantengan la paz.

El documento contrasta con el discurso de Trump y algunos de sus altos funcionarios federales.