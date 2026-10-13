Vehículo de ICE atropella a mexicano en Houston; investigan versiones del incidente

El mexicano Miguel Parra Hernández, de 48 años, está hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo del ICE el sábado 10 de octubre en Houston. Su equipo legal y una organización de derechos migratorios informaron este lunes que ya fue operado, pero necesitará cirugías adicionales para reconstruirle la pierna y atender lesiones en cadera, tobillo y pie.

Parra conducía el sábado un vehículo al que se interpusieron y obligaron a parar autos que conducían agentes de ICE. Parra y otro hombre salieron del auto y corrieron por un estacionamiento en un centro comercial. Un vehículo que conducía un oficial de ICE, de acuerdo con video y testimonios, deliberadamente atropelló a Parra.

Luego el ICE argumentó que parra se atravesó al correr frente al vehículo de sus agentes. En cambio, uno de los videos más claros muestra que el auto se acercó al flanco derecho de Parra y aceleró mientras giraba levemente a la izquierda de modo que alcanzara al mexicano.

La oficina del sheriff del condado de Harris está a cargo de la investigación, mientras Parra Hernández está bajo custodia del ICE dentro del hospital.

Según reveló el ICE, parra no era el inmigrante al que buscaba. Los agentes trataban de arrestar para deportar a un migrante que en el pasado había ingresado cinco veces sin permiso a Estados Unidos y tenía orden de deportación de una corte.

La organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) informó que el hospital tendrá que hacer múltiples cirugías para reconstruir las piernas de Parra, y tendrá que pasar luego al menos seis semanas para que pueda colocar algún peso sobre las piernas.

Los hechos ocurrieron en el mismo condado donde un agente de ICE de un disparo a quema ropa mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio.

La fiscalía del condado tendrá a su cargo ambas investigaciones.