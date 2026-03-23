Vaticano cancela Semana Mayor en Tierra Santa por conflicto en Medio Oriente

Desde el Vaticano se informó que debido a las restricciones impuestas por el conflicto bélico en Medio Oriente, se canceló la tradicional procesión del Domingo de Ramos en el Monte de Los Olivos así como la misa crismal del Jueves Santo que milenariamente se han efectuado en Tierra Santa.

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa fue el encargado de dar la noticia en un mensaje difundido este lunes y que reprodujo la agencia de noticias de la Santa Sede.

La comunicación del cardenal Pizzaballa reseñó que las limitaciones que impone el conflicto más los acontecimientos de los últimos días -como la caída de un misil iraní a 400 metros de distancia de la Basílica del Santo Sepulcro- “no auguran una mejora inminente” de las circunstancias.

Sin embargo, recalcó que el diálogo con las autoridades en Israel se mantiene constante junto con las demás Iglesias cristianas para evaluar “cómo es posible, de la forma que se acuerde, celebrar el misterio central de nuestra salvación en el seno de nuestras Iglesias”.

El cardenal Pizaballa argumentó la cancelación de la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén y el aplazar hasta nueva fecha la Misa Crismal. Cuartoscuro

El religioso católico admitió que “la situación sigue evolucionando constantemente y no es posible ofrecer indicaciones definitivas para los próximos días”. En consecuencia, esa diócesis está obligada a coordinarse día a día.

Ya es evidente, sin embargo, que no se pueden celebrar las festividades ordinarias abiertas a todos”, expuso la comunicación vaticana

De esta forma, el cardenal Pizaballa argumentó la cancelación de la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén y el aplazar hasta nueva fecha la Misa Crismal, la cual se lleva a cabo en la Basílica del Santo Sepulcro.

Ante la imposibilidad de realizar las celebraciones ordinarias para todos, el mensaje indicó que las diócesis que puedan llevarlas a cabo harán todo lo que esté a su alcance para convocar a la oración y a vivir la Pascua.

De manera especial, el cardenal Pizzaballa exhortó a todos los fieles en el mundo a rezar el rosario que se desarrollará el sábado 28 de marzo de este año para pedir por la serenidad y la paz en el mundo pues “ninguna oscuridad es tan grande, ni siquiera la de guerra para tener la última palabra”.

fdm