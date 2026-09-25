Van 214 empresas ligadas a los asentamientos ilegales de Israel: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) amplió este viernes a 214 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, considerados ilegales bajo el Derecho Internacional. La "lista negra" incluye a tres compañías españolas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró empresas de 11 países distintos en su listado de 2026, al que sumó 61 nuevas compañías de las 126 que fueron revisadas.

La mayoría pertenece a los sectores de agricultura, transporte, almacenamiento, gestión de residuos, energía, alimentación y hostelería.

Se documenta actividad empresarial en asentamientos ilegales

La Oficina precisó que aún quedan entidades sin evaluar de un total de 381, lo que eleva a 255 las empresas de las que se desconoce si tienen lazos con los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Entre las españolas, el listado mantiene a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), a las que se sumó Salvat Logística, mientras retiró a Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y Actividades de Construcción y Servicios (ACS).

La ONU también retiró de la lista a cinco empresas que dejaron de participar en actividades que suministran equipo o materiales para la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, la vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales, la contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas, así como operaciones bancarias que contribuyen al mantenimiento de los asentamientos.

Grupos de derechos acusan a Israel de genocidio

La ampliación del listado se produce mientras Israel enfrenta el escrutinio de organismos internacionales por su ofensiva militar en la Franja de Gaza, donde importantes grupos de derechos humanos y expertos independientes de la ONU han acusado al gobierno israelí de cometer genocidio contra la población palestina, acusación que Israel niega enérgicamente.

La ofensiva de Israel ha asesinado a casi 74 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y milicianos, pero indica que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Diversos estudios independientes, entre ellos uno publicado por la revista médica The Lancet, han estimado que la cifra real de muertos podría ser considerablemente mayor a la reportada oficialmente, debido al colapso del sistema de salud y a los cuerpos que permanecen bajo los escombros.

La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, documentada ahora por la ONU a través de las empresas que operan en ellos, ha sido señalada reiteradamente por la Corte Internacional de Justicia como una violación del Derecho Internacional, en un contexto en el que Israel también enfrenta órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Gaza.