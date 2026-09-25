Elecciones en Venezuela podrían tardar más de un año: fuentes

Las esperadas elecciones en Venezuela es posible que no se celebren hasta dentro de un año o más debido a los cambios previstos en el máximo tribunal del país y de las autoridades electorales, según cinco fuentes políticas y analistas, y a pesar de la promesa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una transición hacia una "democracia plena".

Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, declaró el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que se estaban preparando las instituciones estatales para las elecciones. Afirmó que su gobierno había iniciado conversaciones en agosto con la oposición y garantizaría la participación de todas las fuerzas políticas, aunque no ofreció un calendario concreto.

Como parte de las conversaciones, las delegaciones del gobierno, encabezadas por el presidente del parlamento Jorge Rodríguez, y la oposición, liderada por la exdiputada Dinorah Figuera, leyeron un comunicado al final de su segundo ciclo de diálogo el viernes en la noche en el que anunciaron un grupo de siete abogados que evaluará las hojas de vida de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo.

El comunicado agregó que se avanzará "en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en la designación de la comisión preliminar del comité de postulaciones judiciales".

La integración del comité, conformado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil, es visto como pieza clave para conseguir imparcialidad cuando reciba las distintas postulaciones de candidatos a magistrados. Rodríguez dijo a periodistas que el próximo ciclo sería en octubre.

Claro que elecciones, habrá cuatro elecciones...¿Qué tenemos por delante?. Elecciones parlamentarias, elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores y elecciones presidenciales en el lapso que establece la Constitución", dijo Rodríguez consultado por reporteros, pero sin dar fechas exactas.

Aunque las delegaciones acordaron algunos avances con los cambios en el máximo tribunal, analistas y cinco fuentes de la esfera política de Venezuela dijeron que la definición de una fecha para las elecciones enfrenta obstáculos importantes, incluidas reformas institucionales difíciles y poca urgencia aparente en Washington para una votación rápida.

Unas elecciones presidenciales, en caso de que Maduro estuviera en poder, serían en 2030. La gestión encargada de Rodríguez expiró en julio, según la norma constitucional, y aún ninguna autoridad se ha pronunciado.

Reformas díficiles

En el centro del retraso está el reemplazo previsto de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los cinco directores del Consejo Nacional Electoral, el máximo organismo electoral. Los grupos de oposición y los observadores de derechos internacionales han dicho durante mucho tiempo que ambos organismos carecen de independencia y que las reelecciones de Maduro de 2018 y 2024 fueron fraudulentas.

La reforma institucional está siendo discutida en conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno encargado de Rodríguez y una facción de la oposición.

Pero incluso después de que se instale un nuevo consejo electoral, las autoridades aún necesitarían actualizar las listas de votantes, garantizar que todos los partidos puedan competir y resolver cuestiones operativas básicas, como si la votación sería manual o electrónica, dijo Oswaldo Martínez, de la consultora ORC, con sede en Caracas.

Sólo ese proceso podría llevar hasta un año, según dos de las fuentes, que participan en discusiones políticas.

EU en linea con Venezuela

Los funcionarios estadunidenses también han dicho que cualquier transición política debe ir acompañada de estabilidad económica y social, lo que plantea más dudas sobre los plazos.

Lo que amenazaría a una república duradera en Venezuela sería que alguien fuera elegido y heredara una catástrofe económica y social completa, y entonces todo el proyecto estaría en peligro", dijo esta semana el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Algunos críticos de esta posición dicen que Washington ha dejado de lado a la oposición del país y ha reducido la urgencia de elecciones libres a favor de acuerdos petroleros y de inversión con el gobierno interino. El mes pasado, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo estadounidense sin precedentes para tomar el control de una quinta parte de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

"La administración Trump actualmente está dando prioridad a la estabilidad económica y los acuerdos relacionados con el petróleo bajo Delcy (Rodríguez), con poca urgencia aparente para avanzar hacia una nueva votación", dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de la consultora de riesgo político Eurasia Group.

"Eso, junto con algunos de los cambios institucionales necesarios, sugiere que no se celebrarán nuevas elecciones hasta finales de 2027 como muy pronto, con la posibilidad de que demoren más", añadió.

Elecciones y competencia

María Corina Machado, la líder de la oposición más conocida de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz en el exilio, ha estado notablemente ausente de las conversaciones con el gobierno encargado, ya que sus esfuerzos por regresar al país se han visto obstaculizados.

Algunos legisladores estadounidenses han convocado elecciones y dicen que Washington no ha obtenido concesiones democráticas significativas del gobierno de Rodríguez.

"La estabilidad y la normalización económica, centradas en gran medida en la participación comercial de Estados Unidos, siguen siendo las prioridades", dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo, añadiendo que Washington y Caracas están tratando la necesidad de una transición política como un proceso de "largo plazo" y de "final abierto".