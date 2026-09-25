Se estrella avioneta en el Congo; al menos 14 muertos | VIDEO

Al menos 14 personas, entre ellas dos altos funcionarios de la justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC), fallecieron en el accidente de una avioneta el viernes en el suroeste del país, informaron las autoridades la madrugada de este sábado.

En este extenso país de África Central, donde la red de carreteras es insuficiente, el transporte aéreo desempeña un papel fundamental para los desplazamientos hacia las provincias.

Sin embargo, se reportan incidentes con regularidad, agravados por mal estado de la mayoría de las infraestructuras aeroportuarias y de los equipos de navegación. De hecho, la flota aérea congoleña figura en la lista negra de la Unión Europea.

El viernes por la tarde, una avioneta que transportaba a una delegación de la justicia militar se estrelló en Kenge, principal ciudad de la provincia de Kwango, ubicada más de 200 km al este de la capital, Kinshasa.

"Este accidente cobró la vida, entre otros, del teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph, primer presidente del Tribunal Militar Superior, y del teniente general Likulia Bakumi Lucien René, auditor general de las FARDC (Fuerzas Armadas Congoleñas)", lamentó la presidencia en X.

"Además de los dos oficiales, también perdieron la vida 12 miembros de la delegación, así como los miembros de la tripulación", precisó en un comunicado el ejército, que investiga las causas.