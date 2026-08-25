Validan en la ONU el sistema TRACE

En el marco de las recientes mesas de trabajo sobre inteligencia artificial (IA) en la sede de las Naciones Unidas, un panel internacional de expertos validó la arquitectura y el rigor operativo del Traceability, Regulatory Assurance & Custody Evidence System (TRACE), plataforma desarrollada de manera conjunta por OZ Branding y Petrolíferos Lobo.

Para consolidar a TRACE como el estándar global de verificación multiagéntica, el desarrollo y escrutinio del sistema ha contado con un robusto respaldo analítico por parte de líderes en tecnología, gobierno y derecho. La mesa de trabajo que analizó el caso de éxito mexicano estuvo integrada por:

• Daniel Osuna (OZ Branding, México), líder del proyecto TRACE.

• Vinod Sood (Systique, India), quien aportó su perspectiva sobre la integración de múltiples herramientas a sistemas agénticos de IA.

• Ezekiel Barclay (Ministro Consejero, Misión Permanente de Liberia ante la ONU, Suiza), destacando la apertura gubernamental para adoptar tecnologías del sector privado y asociaciones Público-Privadas.

• Deniz Sherifo (Turquía), experta en infraestructura y modelos de IA.

• Helen Pino Vera (legal70, España), especialista legal que fundamentó la validez jurídica del proceso de auditoría y certificación.

Un hito central del encuentro fue la presentación del sistema ante el consejo legal líder de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Durante esta sesión estratégica, se pactó un seguimiento formal con diversas divisiones de la ONU para otorgarle al sistema TRACE la visibilidad global que su innovación técnica exige.

Petrolíferos Lobo, operando estrictamente bajo procesos certificados y bajo su propia perspectiva al ser parte de los actores formales del mercado energético de México, comprende que la certeza de legalidad respecto al origen y destino final del suministro de petrolíferos requiere de un blindaje a prueba de cualquier contingencia, que ofrezca esa misma certeza a cualquier tipo de actor involucrado en la cadena de suministro, desde su importador hasta su usuario final, así como a las autoridades reguladoras del mercado.

En México, existen diversos corporativos internacionales que han realizado inversiones importantes en el país y buscan consolidarse en el mercado, mismas empresas que cuentan con una posición estratégica en el tablero energético internacional, por lo que necesitan aliados comerciales, infraestructura y sistemas que garanticen una cadena de suministro de producto legal y segura para desarrollar su marca en el mercado mexicano.

En industrias de alto riesgo, la IA general puede ofrecer inteligencia, pero el sistema especializado TRACE aporta "inteligencia responsable y auditable". A través de un expediente digital NOM-151 inalterable, las herramientas determinísticas del sistema garantizan certeza jurídica y trazabilidad absoluta para todos los participantes de la cadena de suministro.

La conclusión del panel en Ginebra marca un precedente en el ecosistema RegTech internacional: la tecnología mexicana está marcando la pauta global.