El director de la CIA, John Ratcliffe, viaja a Moscú en plena tensión por acuerdo con Irán

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú para sostener reuniones con autoridades rusas, según informaron medios estadounidenses que citaron fuentes anónimas. Se trata de la primera visita conocida de un jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos desde noviembre de 2021, cuando su predecesor William Burns se reunió con el presidente Vladimir Putin, apenas tres meses antes de la invasión rusa a Ucrania.

Medios como CBS News y Axios confirmaron el viaje de Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, no precisaron con quién se reunió ni qué temas se abordaron en las conversaciones.

Un día antes del viaje, Estados Unidos advirtió que impondrá sanciones secundarias a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, como parte de la estrategia para intensificar la presión económica sobre Teherán y buscar una salida a la guerra iniciada por Trump en febrero.

La ausencia de un embajador estadounidense en Rusia refuerza la relevancia de este tipo de contactos, dado que Moscú mantiene una alianza estratégica con Irán, con vínculos militares, económicos y diplomáticos.

Irán ha suministrado drones a Rusia para su guerra contra Ucrania, mientras que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski acusó en marzo a Moscú de transferir versiones de esos drones a Teherán. Además, un informe de inteligencia ucraniano difundido por Reuters en abril señaló que Rusia habría proporcionado imágenes satelitales a Irán para atacar instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, acusaciones que Moscú niega.

Con información de Reuters.