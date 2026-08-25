Trump ordena banderas de Estados Unidos a media asta por la muerte de Dolly Parton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las banderas estadounidenses ondearán a media asta durante una semana en honor a Dolly Parton, ícono de la música country fallecidaen Nashville, Tennessee, a los 80 años.

En su mensaje en Truth Social, Trump escribió: “Lamento profundamente informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás”.

En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p. m. ¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama”

La carrera de Parton abarcó más de cinco décadas, con clásicos como “Jolene” y “I Will Always Love You”, canciones que trascendieron el género country y se convirtieron en himnos globales. Nacida en Tennessee, pasó de orígenes humildes a convertirse en una de las artistas más influyentes de la música estadounidense.

Además de su faceta musical, Parton fue actriz y empresaria, consolidando una marca personal que la convirtió en referente cultural. Su estilo único y su capacidad para conectar con públicos diversos la hicieron una figura querida por generaciones enteras.

Parton también destacó por su labor filantrópica. Fundó la Biblioteca de la Imaginación, un programa que promueve la alfabetización infantil mediante la distribución gratuita de libros. Su compromiso social, sumado a su encanto y sentido del humor, reforzó su imagen como una personalidad cercana y entrañable.