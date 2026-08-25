Fuerzas israelíes toman control de centro de formación de la UNRWA en Jerusalén

Las fuerzas israelíes tomaron el control este martes de un centro de formación profesional gestionado por la UNRWA en Jerusalén Este, lo que representa un nuevo golpe para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. El recinto, fundado en 1952 y ubicado entre el barrio de Kafr Aqab y el campo de refugiados de Qalandia, ofrece formación profesional cada año a unos 340 palestinos de Cisjordania ocupada.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la incursión y advirtió que la acción “privará a los jóvenes de la educación profesional que estaban recibiendo”. Su portavoz, Stephane Dujarric, recordó que las instalaciones de la UNRWA son propiedad de Naciones Unidas y que “son inviolables e inmunes a cualquier forma de injerencia”.

Israel aprobó en enero de 2025 una ley que rompe vínculos con la UNRWA y prohíbe su funcionamiento en territorio israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que, en concordancia con esa legislación, dio la orden de evacuar el centro.

El Estado de Israel no permitirá que una organización cuyos empleados hayan estado implicados en actos terroristas y en la masacre del 7 de octubre opere en su territorio”, declaró.

Israel tomó el control de un centro de formación de la UNRWA en Jerusalén Este, acción condenada por Naciones Unidas. AFP

Israel acusa a la UNRWA de ser una tapadera de milicianos de Hamás y sostiene que algunos de sus empleados participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, investigaciones internacionales, incluida una liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, señalaron problemas de neutralidad en la agencia, pero subrayaron que Israel no ha presentado pruebas concluyentes.

La UNRWA denunció que las fuerzas israelíes irrumpieron en el centro de formación alrededor de las 10:00 horas, con al menos cuatro vehículos blindados y más de 50 efectivos. En ese momento había 20 miembros de su personal en las instalaciones.

La entrada de fuerzas de seguridad armadas en una instalación de las Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de las Naciones Unidas, es inaceptable”, declaró la agencia.

Israel ocupó y anexó Jerusalén Este en 1967, una acción que no ha sido reconocida por gran parte de la comunidad internacional. La disputa sobre la presencia de la UNRWA en la zona se suma a las tensiones políticas y diplomáticas que rodean el conflicto israelí-palestino.

Con información de AFP.