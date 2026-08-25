ICE arresta a dos músicos cubanos en aeropuertos de Estados Unidos; uno es ganador del Latin Grammy

El percusionista cubano Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy en 2022 en la categoría Mejor álbum folclórico, fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de Nueva York. Su esposa, Mara Delgado, informó del hecho y abrió una campaña en línea para recaudar fondos destinados a su liberación y representación legal. Hasta este martes, la iniciativa había reunido 51,000 dólares.

Bofill, quien llegó a Estados Unidos en 2023 de manera legal, tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de su detención. Actualmente se encuentra en el centro de detención para migrantes de Krome, en el oeste de Miami, según medios locales.

Días antes, el 15 de agosto, agentes del ICE arrestaron al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El músico fue trasladado al centro de procesamiento del ICE en Adelanto, California, de acuerdo con datos oficiales.

El legendario pianista cubano Chucho Valdés lamentó la noticia en redes sociales y expresó su deseo de que García Palacios pueda retomar su carrera lo antes posible, destacando que es “uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos”.

Las detenciones se producen en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Según cifras oficiales, en julio pasado el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestaron a más de 51,000 migrantes, la cifra más alta registrada durante la segunda administración de Trump.