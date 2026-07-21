Estados Unidos anuncia nuevos aranceles a 60 países

El representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, adelantó este martes que en los próximos días se anunciarán nuevos aranceles a unos 60 países. La decisión se enmarca en investigaciones sobre prácticas comerciales, especialmente relacionadas con el trabajo forzoso, cuyos resultados se darán a conocer esta semana.

Estos nuevos aranceles reemplazarán los impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema invalidara los recargos establecidos el año pasado. Según Greer, la medida busca reforzar la aplicación de las leyes estadounidenses que prohíben el comercio de bienes producidos bajo condiciones de explotación laboral.

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, afirmó Greer en entrevista para CNBC.

La medida se suma a la política en materia comercial impulsada por la actual administración, que ha buscado condicionar el acceso al mercado estadounidense a estándares laborales más estrictos.

Con información de AFP.