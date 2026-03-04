La UE preparada para reaccionar a las amenazas comerciales de Trump a España

La Unión Europea dijo este miércoles estar "preparada" para defender sus intereses y los de sus países miembros después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a permitir el uso de sus bases de la OTAN para atacar a Irán.

"Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", advirtió un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado publicado en respuesta a las amenazas de Trump.