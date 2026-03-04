Falla eléctrica deja a dos tercios de Cuba sin energía

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad tras una nueva falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La Empresa Nacional de Electricidad (UNE) informó en sus redes sociales que la desconexión afectó al oeste y centro de la isla, debido a un corte inesperado en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el occidente del país.

La compañía explicó que “se ha producido una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde Camagüey a Pinar del Río”. Añadió que la unidad Felton 1 se mantiene en línea y que ya están activados todos los protocolos para iniciar la recuperación del servicio.

Áreas afectadas

El apagón dejó sin suministro eléctrico a gran parte del territorio nacional, desde Camagüey hasta Pinar del Río, lo que incluye a la capital, La Habana. La desconexión afectó a millones de personas y paralizó actividades cotidianas en las principales ciudades del país.

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad por una falla en la central Antonio Guiteras; autoridades activan protocolos de recuperación. Especial

La UNE aseguró que se encuentran activados todos los mecanismos de respuesta para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible. Aunque no se precisó un tiempo estimado para la recuperación total, las autoridades confirmaron que trabajan en la estabilización del sistema tras la salida inesperada de la central Antonio Guiteras.

Cuba enfrenta una crisis energética

La crisis energética en Cuba se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el gobierno de Miguel Díaz-Canel en 2026. El presidente reconoció un “desabastecimiento agudo de combustible” y anunció un plan de emergencia para enfrentar la situación

El 14 de febrero, un incendio en la refinería Ñico López, en el puerto de La Habana, agravó la crisis. El Ministerio de Energía y Minas informó que el fuego comenzó en un almacén de la instalación y que la causa está bajo investigación. Naciones Unidas expresó su preocupación por la agudización de la crisis, en medio del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

La falta de combustible ha provocado apagones frecuentes y dificultades en el transporte público. En La Habana, los residentes han recurrido nuevamente a las bicicletas como medio de movilidad. Jóvenes y adultos reparan neumáticos desgastados y desempolvan bicicletas antiguas, recordando la crisis de los años 90, cuando la isla enfrentó una situación similar tras la caída de la Unión Soviética.

El impacto social es evidente. Las largas filas en gasolineras, la reducción de servicios básicos y el aumento de la frustración ciudadana reflejan la magnitud del problema. El gobierno ha insistido en que busca alternativas, incluyendo energías renovables, pero la escasez de divisas y las sanciones internacionales limitan las opciones.

Con información de AFP.