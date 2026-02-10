Confirman arresto domiciliario de Juan Pablo Guanipa, figura opositora en Venezuela

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la líder opositora María Corina Machado, se encuentra bajo arresto domiciliario en Maracaibo, según confirmó su hijo Ramón en un mensaje publicado en X.

Guanipa había sido liberado el domingo tras ocho meses de detención, pero horas después fue recapturado en Caracas por supuestamente incumplir los términos de su excarcelación.

La Fiscalía General de Venezuela informó que las liberaciones otorgadas por los tribunales están condicionadas a diversas obligaciones, y que su incumplimiento permite a las autoridades revocar o modificar las medidas cautelares. En este caso, se decidió pasar a un régimen de detención domiciliaria, sin ofrecer mayores detalles sobre las condiciones impuestas.

Antes de ser detenido nuevamente, Guanipa recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde conversó con familiares de presos y ofreció declaraciones a la prensa. Según las autoridades, estas acciones podrían haber constituido una violación de las restricciones habituales que acompañan las liberaciones condicionales, como la prohibición de participar en actos políticos o hablar con medios de comunicación.

Denuncia de María Corina Machado

Horas antes de que se confirmara el arresto domiciliario, María Corina Machado denunció en redes sociales que Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió en redes sociales.

El caso de Guanipa forma parte de un grupo de opositores destacados que fueron liberados el domingo por el gobierno venezolano tras largas detenciones consideradas de carácter político. Sin embargo, estas liberaciones no implican una libertad plena, sino medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, sujetas a estrictas condiciones.

Trayectoria política de Juan Pablo Guanipa

Guanipa es un político venezolano con amplia trayectoria en la oposición. Nacido en Maracaibo, estado Zulia, ha sido diputado en la Asamblea Nacional y se ha desempeñado como dirigente del partido Primero Justicia, del cual es uno de los líderes regionales más reconocidos.

En 2017 fue electo gobernador del estado Zulia, pero nunca pudo asumir el cargo debido a que se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición. Este hecho lo convirtió en un símbolo de resistencia frente al gobierno de Nicolás Maduro.

A lo largo de su carrera, Guanipa ha denunciado violaciones de derechos humanos, persecución política y corrupción en las instituciones del Estado. Su cercanía con María Corina Machado lo ha posicionado como uno de los principales aliados en la estrategia opositora para presionar por elecciones libres y transparentes en Venezuela.

Con información de Reuters.