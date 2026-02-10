Asesinan a la hija del candidato republicano a gobernador de Minnesota

La policía de Saint Cloud, Minnesota, informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Hallie Marie Tobler, hija del político republicano Jeff Johnson, quien aspiraba a la gubernatura del estado. La joven de 22 años fue encontrada en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca, en lo que las autoridades investigan como un posible homicidio-suicidio.

De acuerdo con el reporte oficial, Hallie habría sido atacada por su esposo, Dylan Michael Tobler, de 23 años, quien también fue localizado en el lugar con lesiones graves que ponían en riesgo su vida. El hombre fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La corporación detalló que la autopsia confirmó que las heridas de la víctima eran consistentes con un apuñalamiento múltiple, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo perpetrado por su pareja.

Oficiales de Policía llegaron a la escena y encontraron a una mujer de 22 años de edad y residente de St. Cloud sin vida, con múltiples heridas. Un hombre adulto también fue encontrado con vida. El sujeto, de 23 años de edad y residente de St. Cloud, fue trasladado a un hospital debido a lesiones que ponen en riesgo su vida"

Como resultado de las primeras investigaciones, la mujer muerta fue transportada para su autopsia. Basado en los hallazgos de la autopsia, se determinó que las heridas de la víctima eran consistentes con un apuñalamiento múltiple. La joven fue identificada como Hallie Marie Tobler"

Tras conocerse la noticia, Jeff Johnson anunció la suspensión inmediata de su campaña para gobernador de Minnesota. El Partido Republicano del estado expresó su conmoción y solidaridad con la familia, señalando que “no hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que sentimos por Jeff y su familia”.

Los dirigentes republicanos pidieron a los habitantes de Minnesota respaldar a la familia Johnson en este momento de duelo, mientras la investigación continúa.

Hipótesis de homicidio-suicidio

Una de las líneas de investigación apunta a que el ataque pudo tratarse de un homicidio-suicidio perpetrado por Dylan Tobler, quien permanece hospitalizado bajo arresto. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

Trayectoria de Jeff Johnson

Jeff Johnson es un político republicano con una larga trayectoria en Minnesota. Ha sido legislador estatal y comisionado del condado de Hennepin, además de desempeñarse como miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota.

Su carrera política lo llevó a ser candidato a la gobernación en varias ocasiones, consolidándose como una figura relevante dentro del Partido Republicano del estado.

Johnson también ha trabajado en el sector privado como abogado y consultor, y se ha caracterizado por impulsar propuestas relacionadas con la eficiencia gubernamental, la reducción de impuestos y el fortalecimiento de la economía local.

Su perfil lo posicionaba como uno de los principales aspirantes republicanos en la contienda por la gubernatura de Minnesota en 2026, hasta que la tragedia personal lo obligó a suspender su campaña.