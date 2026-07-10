UE exige a Meta modificar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

La Unión Europea (UE) acusó a Instagram y Facebook, de Meta Platforms, de infringir su normativa tecnológica, poniendo el punto de mira en funciones que, según afirman, están diseñadas para mantener a los usuarios enganchados, y los reguladores exigen cambios en la reproducción automática y el desplazamiento infinito, bajo pena de multas.

Las conclusiones preliminares de la Comisión Europea son el resultado de una investigación de dos años llevada a cabo en el marco de la histórica Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes plataformas en línea que redoblen sus esfuerzos para hacer frente a los contenidos ilegales y nocivos.

Bruselas acusó al gigante tecnológico estadounidense de no haber limitado los riesgos que las plataformas representan para los usuarios, especialmente para los niños y adultos vulnerables, dadas las funciones diseñadas para captar su atención lo máximo posible.

De confirmarse las resoluciones del regulador europeo sobre Meta, la UE podría imponer una multa de hasta el 6 por ciento de la facturación anual total de la empresa a nivel mundial.

Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La UE intensificó en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes compañías tecnológicas a proteger mejor a los usuarios, en particular a los niños.

En un dictamen preliminar emitido el viernes, la Comisión Europea afirmó que "considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook" tras concluir que las plataformas infringieron las normas comunitarias sobre contenidos.

Los cambios podrían incluir "desactivar funciones adictivas clave, como la 'reproducción automática' y el 'escroleo infinito', implementar 'pausas en el tiempo de uso' efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción", agregó.

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, pero aseguró que continuaría "colaborando de manera constructiva" con el bloque.

Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas no quería castigar a las empresas.

"Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", afirmó la fuente.

Herramientas inadecuadas

Estos hallazgos se dan a conocer días antes de que un panel de expertos, encargado por el Ejecutivo europeo, presente el lunes sus recomendaciones para que el bloque proteja mejor a los niños de contenidos inapropiados en línea.

La UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, indicándole a la empresa que modificara su diseño o se arriesgara a multas cuantiosas.

No obstante, el funcionario consultado precisó que existía una "ligera diferencia" con TikTok, ya que "Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea".

En su dictamen, Bruselas señaló que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales solo son efectivos si los padres cuentan con ciertos conocimientos técnicos.

La UE inició su investigación sobre Meta en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales.

Esta normativa es un arma clave dentro del arsenal adoptado por la UE en los últimos años para frenar lo que Bruselas describe como los excesos de las grandes empresas tecnológicas.

Tras la acusación de la UE, la empresa d etecnología respondió que no estaban de acuerdo con el reporte, pero aseguraron que trabajarían en conjunto con los países.

"No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen debidamente en cuenta las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes", dijo el portavoz de Meta, Ben Walters.

"Desde que comenzó esta investigación, hemos puesto en marcha las cuentas para adolescentes, que protegen automáticamente a los jóvenes y dan el control a los padres, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de pantalla diario a solo 15 minutos."

Meta añadió que seguirá colaborando de forma constructiva con los reguladores de la UE.