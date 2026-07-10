Muerte de mexicano a manos de ICE; denuncian plan para deportar a testigos clave

La congresista Sylvia García dijo en conferencia que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, muerto el martes por disparos del ICE, no era el objetivo del operativo en que perdió la vida, y que las autoridades presionan ahora a los tres testigos presenciales para que se auto deporten.

García, demócrata del distrito 29 de Texas, confirmó que las autoridades buscaban a otras dos personas, un de ellas de nacionalidad guatemalteca, cuando encontraron a Salgado Araujo, quien recogía temprano a trabajadores de construcción para dirigirse a una obra.

David Venturella, el director interino del ICE, fue quien confirmó a García que sus agentes no buscaban a Salgado.

La congresista criticó que ninguno de los agentes del ICE tuviera encendida su cámara de uniforme al momento del incidente, y que utilizaran vehículos sin distintivos oficiales con los que golpearon la camioneta que conducía Salgado para obligarlo a detenerse.

“Deberían llevar cámaras corporales”, dijo García, y “los ciudadanos deberían saber que están siendo detenidos por las fuerzas del orden en lugar de ser seguidos por camionetas negras”.

También cuestionó el procedimiento que ha seguido el ICE después de la muerte del mexicano que había vivido 35 años en Estados Unidos sin antecedentes penales, era padre de tres ciudadanos estadunidenses y propietario de su pequeña empresa de construcción.

Ninguna familia debería enterarse jamás de la muerte de un ser querido a través de las redes sociales o de un reportaje de prensa”, reprochó.

En la misma conferencia, el abogado de los tres testigos presenciales, Hugo Balderas Ibarra, confirmó que las autoridades de migración presionan a los testigos para que se auto deporten.

El procurador de distrito del condado de Harris en que murió Salgado, Sean Teare, informó por su parte que lleva a cabo su propia investigación sobre esa muerte, independientemente de la que lleva el FBI.