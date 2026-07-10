El rey Carlos III recibió al príncipe Enrique y a su familia por primera vez desde 2022

El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron el viernes en Londres al príncipe Enrique, a su esposa Meghan y a sus dos hijos por primera vez en cuatro años, informaron varios medios británicos que citan al Palacio de Buckingham.

El encuentro coincidió con un viaje del príncipe Enrique, que se encuentra en Inglaterra desde el lunes, en el marco de los preparativos de los Invictus Games previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), evento deportivo internacional que creó para excombatientes heridos o enfermos.

Según la agencia de noticias británica PA y otros medios, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido desde un lugar desconocido en Europa y fueron recibidos el viernes por la tarde por el soberano de 77 años y su esposa en Highgrove, la residencia personal de Carlos en el suroeste de Inglaterra.

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, habían visto a su abuelo en persona por última vez durante las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II en 2022.

La pareja vive en California desde 2020, tras su sonada ruptura con la familia real.

El príncipe Enrique, de 41 años, ha regresado en varias ocasiones al Reino Unido.

La visita esta semana a su país natal se convirtió en un embrollo. Varios medios británicos, entre ellos la BBC y Sky News, habían informado inicialmente que Enrique se alojaría en el palacio de Buckingham según una fuente cercana al príncipe.

A raíz de esa información, los mismos medios difundieron una desmentida del palacio, que explicó que el príncipe Enrique no habría aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del soberano británico.

Meghan, Archie y Lilibet no iban a viajar en un principio, según se dijo, por no recibir protección policial.

Contactado por la AFP, el palacio de Buckingham no reaccionó de inmediato.

El martes, en una sentencia sin concesiones, el Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda del hijo menor del rey Carlos y de varias personalidades contra el propietario del Daily Mail por vulneración de la vida privada.

Ahora se enfrentará a otra audiencia judicial los días 29 y 30 de julio, en la que él y los otros seis demandantes podrían ser obligados a pagar importantes costos legales.

Luego de su ruptura con la familia real, Enrique ha dicho que quiere reconciliarse con su padre.