Ejército israelí afirma haber atacado a altos cargos iraníes en Teherán

El ejército israelí afirmó este sábado haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

Foto: Reuters

El texto agrega que el ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se encuentra "en estado de preparación en varios frentes" por si la campaña "se extiende a otros teatros" de operaciones.

Preparados para el ataque

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque "en un plan operativo elaborado durante meses", añade.

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

"En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel", declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.

Omán pide "suspender inmediatamente las operaciones militares"

En tanto, Omán instó este sábado a todas las partes a poner fin a los combates para evitar "consecuencias graves", después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y este último respondiera con lanzamientos de misiles de largo alcance.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán, país mediador en las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, expresó su "profundo pesar por las operaciones militares lanzadas por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán", y advirtió del peligro de que "el conflicto se convierta en algo con graves consecuencias para la región".

Omán hace un llamamiento "a todas las partes para que paren inmediatamente las operaciones militares y pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia para imponer un alto el fuego", añade.

Catar y Arabia Saudita, aliados de Estados Unidos, están igual de preocupados.

El emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, pidieron el cese de las hostilidades.

Durante una llamada telefónica, "ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a cualquier acción que conduzca a una escalada y de volver a la mesa de diálogo, con el fin de preservar la seguridad regional y evitar una deriva hacia enfrentamientos más amplios", indicó en un comunicado la oficina del emir de Catar.

