¿Qué pasa con Jamenei? Canciller iraní asegura que "está vivo"

Las especulaciones sobre el paradero y estado de salud de Alí Jamenei se dispararon tras el ataque coordinado que este sábado sacudió a varias ciudades iraníes, incluida Teherán. Versiones difundidas en redes sociales y algunos medios internacionales apuntaban a la posible muerte de figuras clave del aparato político y militar de la República Islámica.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, salió al paso de los rumores durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC News. “Hasta donde yo sé, el líder supremo está vivo”, afirmó, sin ofrecer más detalles sobre su ubicación.

Ataques que golpean a gran parte del país

La incertidumbre sobre el liderazgo iraní ocurre en paralelo a una ofensiva que ha dejado huella en buena parte del territorio. La Media Luna Roja iraní confirmó que más de 20 de las 31 provincias del país han sido afectadas por bombardeos.

Aunque las autoridades no han detallado cifras oficiales de víctimas civiles, Araqchí reconoció la muerte de al menos dos comandantes militares de alto rango durante los ataques. Aseguró, no obstante, que otros altos funcionarios del gobierno sobrevivieron.

Foto: Reuters

Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva en la mañana del sábado contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades clave. Como respuesta, Irán disparó misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. Hasta ahora, no se han confirmado cifras definitivas de muertos o heridos en esta nueva fase del conflicto.

Negociaciones nucleares en pausa

Uno de los puntos más delicados es que el ataque ocurre mientras Washington y Teherán mantenían conversaciones indirectas para reactivar un acuerdo nuclear. Araqchí criticó duramente a Estados Unidos por autorizar la ofensiva pese a que el diálogo diplomático seguía abierto.

Desde la perspectiva iraní, la acción militar socava cualquier intento de entendimiento y demuestra falta de compromiso real con la vía diplomática.

Foto: AFP

El trasfondo de esta crisis se remonta a la ruptura del acuerdo nuclear en 2018 durante la administración de Donald Trump, quien impulsó una política de “máxima presión” contra Teherán. Aunque hubo intentos posteriores de retomar el diálogo, la desconfianza mutua ha persistido.

Escalada con riesgo regional

El intercambio de ataques no solo agrava la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, sino que también enciende las alarmas en el Golfo Pérsico y más allá. Analistas advierten que un error de cálculo podría desencadenar una confrontación de mayor alcance.

Jamenei ha advertido en el pasado que cualquier guerra abierta tendría consecuencias regionales. Israel, por su parte, ha reiterado que no permitirá que Irán fortalezca su capacidad militar o nuclear.

Foto: AFP.

La combinación de bombardeos, misiles de represalia y rumores sobre la cúpula del poder iraní dibuja un panorama volátil.

¿Qué sigue para Irán?

La declaración de Araqchí sobre la vida de Jamenei ofrece una señal de continuidad institucional en un momento crítico. Sin embargo, la falta de detalles sobre el paradero del líder supremo alimenta nuevas preguntas.

Foto: Especial

Con más de 20 provincias afectadas, negociaciones nucleares en suspenso y una retórica cada vez más agresiva, la región enfrenta uno de los episodios más delicados de los últimos años.

