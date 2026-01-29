UE acuerda designar a Guardianes de la Revolución de Irán como "organización terrorista"

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como "organización terrorista", tras la represión de las protestas, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

Terrorista', así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La lista de estos funcionarios iraníes fue publicada en el diario oficial de la UE. AFP

"Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición", afirmó Kallas, al margen de una reunión en Bruselas.

Con la inclusión de los Guardianes iraníes en la lista negra de la UE, los europeos se unen así a otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Los europeos también decidieron el jueves sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución.

La lista de estos funcionarios iraníes fue publicada en el diario oficial de la UE. En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones, que les prohíben entrar en la UE y congelan sus activos en el territorio de los Veintisiete.

Con información de AFP

