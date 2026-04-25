Ucranianos y rusos intercambian presos

KIEV.– Rusia y Ucrania intercambiaron ayer 193 prisioneros de guerra de cada bando.

El ejército ruso precisó que este nuevo intercambio fue mediado por los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos declaró en un comunicado que, desde el inicio de la guerra, ha llevado a cabo 22 mediaciones que involucraron a seis mil 691 prisioneros de los países en conflicto.

Por su parte, nueve mil 48 ucranianos, en su mayoría militares, han regresado del cautiverio desde 2022, según el Centro de Coordinación ucraniano encargado de los prisioneros de guerra.

Se trata de la segunda operación de ese tipo en abril: el 11 de abril ambos intercambiaron 175 prisioneros de guerra, horas antes de la entrada en vigor de la tregua de Pascua.

Sin embargo, no existen cifras exactas sobre el regreso de los prisioneros de guerra rusos ya que, al contrario que Ucrania, Rusia en raras ocasiones reconoce la repatriación de una parte de sus tropas o reporta únicamente casos específicos de alto perfil.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos son el único resultado concreto de varios ciclos de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, organizados desde 2025 bajo presión de la Casa Blanca.

Esas negociaciones se encuentran estancadas desde el inicio del conflicto en Oriente Medio desencadenado a finales de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hace unos meses, la ofensiva rusa contra Ucrania cumplió cuatro años desde su inicio en 2022, y es el conflicto más sangriento que Europa ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Envueltos en banderas nacionales azules y amarillas, se abrazaban o lloraban mientras hablaban por teléfono con sus familiares, por primera vez en mucho tiempo.

“En estos momentos, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde reciben la ayuda psicológica y médica necesaria”, indicó el ejército ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el regreso.