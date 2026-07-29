EU lanza guía para frenar el huachicol que financia a cárteles en México

El Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) anunció este miércoles una guía para que las agencias del orden combatan coordinadamente el trasiego y venta ilegal de combustibles como forma para financiar a grupos terroristas y cárteles.

“NCTC pone el conocimiento en manos de las fuerzas del orden para ayudar a asfixiar las redes de robo de combustible que financian actividades terroristas”.

“La Herramienta para los Primeros en Responder, elaborada en colaboración con el FBI y el Departamento de Seguridad, comparte perspectivas analíticas sobre el robo y reventa ilegal de combustible por parte de cárteles terroristas en México”, dice un anuncio divulgado en redes sociales.

“Este conocimiento empodera a las fuerzas del orden para identificar, investigar y desarticular el flujo de millones de dólares hacia las manos de cárteles terroristas y pandillas”, agregó.

La guía analiza la operatividad y el esquema financiero detrás del robo y reventa de combustible en territorio mexicano. Especial

El recurso coordinado contra el huachicol es uno de los recursos de la Caja de Herramientas del centro contraterrorista para agencias del orden.

El portal del centro dice que la caja de herramientas “es una guía de referencia no clasificada diseñada para apoyar la coordinación entre agencias del orden federales, estatales, locales, tribales, territoriales y del sector privado en los esfuerzos por disuadir, prevenir, interrumpir y responder a las amenazas terroristas”.

Junto con el anuncio, el centro divulgó una vista aérea de camiones cisterna formados en batería y sobre éstos varios billetes de cien dólares.