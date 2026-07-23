Zelenski presenta al nuevo jefe del ejército; Miajilo Drapati

KIEV.

Tras un golpe de timón, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destituyó al jefe del ejército y presentó a Mijaílo Drapati como el sustituto, luego de las protestas por la renuncia del ministro de Defensa.

La destitución del general Oleksandr Sirski fue precedida por manifestaciones en varias ciudades en apoyo al titular de Defensa Mijaílo Fedorov, destituido el 14 de julio.

Fedorov, de 35 años, acusó a Sirski de haberlo empujado hacia la salida y de haber obstaculizado su intento de reformar las fuerzas armadas con un uso masivo de las nuevas tecnologías, como drones.

Las desavenencias entre ambos altos cargos pusieron en aprietos a Zelenski, que se inclinó por Sirski antes de dar marcha atrás, acorralado por las críticas.

Sirski, de 60 años, formado durante la Unión Soviética y en el cargo desde 2024, dirigió la defensa de Ucrania al inicio de la invasión rusa en 2022. Sus detractores lo acusaban de tener una mentalidad soviética y de relativizar las bajas, lo que le valió el apodo de “carnicero”.

La destitución del general Sirski infunde “una bocanada de aire fresco” y “una nueva esperanza” en la lucha contra Rusia, celebró Fedorov.

“No creo que esto pueda llevar a ningún cambio”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Nuestras fuerzas armadas continúan su ofensiva en todo el frente”, añadió.