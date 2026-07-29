Casi la mitad de estadunidenses apoya arrestar a Netanyahu: encuesta

Una nueva encuesta mostró un cambio significativo en la percepción de los estadunidenses sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El sondeo reveló que el 49 por ciento de la población considera que las autoridades de Estados Unidos deberían arrestar al mandatario israelí si visita el país, en cumplimiento de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

El estudio, elaborado por The Economist/YouGov entre el 25 y el 27 de julio, también reflejó una fuerte división política sobre el tema. Mientras una amplia mayoría de los votantes demócratas respalda la detención, entre los republicanos el apoyo es considerablemente menor.

La encuesta se publica en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y a pocas semanas de la posible asistencia de Netanyahu a la Asamblea General de la ONU, prevista para septiembre.

Crece creciente rechazo hacia Benjamín Netanyahu en Estados Unidos

De acuerdo con los resultados, el 49 por ciento de los estadunidenses cree que el gobierno de su país debería ejecutar la orden de captura de la CPI contra Netanyahu, mientras que el 27 por ciento considera que no debería hacerlo.

Las diferencias partidistas son marcadas. El 68 por ciento de los demócratas se manifestó a favor de arrestarlo, frente al 24 por ciento de los republicanos. Otra medición incluida en el sondeo indicó que entre quienes respaldaron a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, el apoyo al arresto asciende al 74 por ciento, mientras que entre los votantes de Donald Trump se reduce al 23 por ciento.

La posible asistencia de Netanyahu a la ONU mantiene abierto el debate sobre la orden de captura internacional. Especial.

El estudio también encontró que el 47 por ciento de los encuestados considera que Netanyahu es culpable de crímenes de guerra en Gaza, mientras que el 24 por ciento cree que no lo es.

Asimismo, el 47 por ciento opinó que las acciones del primer ministro israelí han perjudicado la relación entre Estados Unidos e Israel. En paralelo, el 54 por ciento mantiene una opinión desfavorable sobre Netanyahu, porcentaje que aumenta de forma considerable entre los votantes demócratas.

Genocidio en Gaza influye golpea imagen de Israel

La encuesta también exploró la percepción de los estadunidenses sobre la ofensiva israelí en Gaza. El 43 por ciento de los participantes afirmó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina, una cifra similar a la registrada en septiembre de 2025, cuando el 42 por ciento expresó la misma postura.

Entre los votantes que apoyaron a Kamala Harris, el porcentaje que considera que existe un genocidio asciende al 72 por ciento, mientras que más de la mitad manifestó estar muy preocupada por el hecho de que Israel posea armas nucleares.

El sondeo también preguntó sobre la propuesta de expulsar a toda la población palestina de Gaza. Solo el 19 por ciento de los estadunidenses dijo estar de acuerdo con esa medida, frente al 41 por ciento que expresó su rechazo. El respaldo fue reducido entre demócratas e independientes, mientras que entre los republicanos alcanzó el 41 por ciento.

Los resultados se dieron a conocer mientras el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró su llamado para que Benjamín Netanyahu sea detenido si asiste a la Asamblea General de la ONU, al señalar que existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.