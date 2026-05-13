China y Estados Unidos deberían ser socios, no rivales: Xi a Trump en reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontró este jueves con su par chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para celebrar una esperada cumbre de alto nivel.

Los dos líderes se dieron la mano después de que Trump llegara en una caravana hasta una escalinata en la plaza Tiananmén, donde lo esperaba una delegación estadounidense integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Defensa, Pete Hegseth; y varios directores ejecutivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk.

Xi le dice a Trump que está "feliz" de recibirlo mientras el mundo está en una "encrucijada". El presidente de Estados Unidos le aseguró a su homólogo chino que las dos superpotencias tendrán un "futuro fantástico" juntas, durante su esperada reunión de alto nivel en Pekín.

"Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca", aseguró el magnate republicano en el encuentro celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china.

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"Vamos a tener un futuro fantástico juntos", le dijo Trump a Xi.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, dijo a Donald Trump, que ambos países deberían ser "socios, no rivales".

Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales", afirmó Xi.

El mandatario añadió que estaba "feliz" de recibir a Trump en su primer viaje a China desde 2017, cuando "el mundo ha llegado a una nueva encrucijada".

Donald Trump adelantó que su visita estaría enfocada en estrecjar lazos con China, hablar sobre comercio y acordar nuevos puntos de cooperación internacional.

El Estados Unidos, Donald Trump, participando en eventos en el Gran Salón del Pueblo y saludando al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. via REUTERS

Sin embargo, el tema más importante a discutir es la guerra en Irán que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero. Se trata de un tema complicado para la administración Trump debiido a que sus ataques provocaron el cierre del estrecho de Ormuz, por donde China obtiene el 80 por ciento de petróleo.

"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijo Trump antes del viaje, aunque insistió en que no necesita "ninguna ayuda" de Pekín en el asunto.

Aunque China se ha mostrada diplomática ante el aumento del precio del crudo por culpa de Israel y Estados Unidos, se espera que la nación de Xi Jinping establezca condiciones para no intervenir en el conflicto.

China ha insistido en que espera "más estabilidad" en la escena internacional.

Otro foco de atención serán las declaraciones de ambas partes sobre Taiwán, una isla con gobierno y ejército propios que China considera parte integrante de su territorio.

El vaije de Trump está centrado en el comercio, la seguridad regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las dos mayores economías del mundo. via REUTERS

Aunque no reconoce oficialmente a sus autoridades, Estados Unidos es su principal apoyo y proveedor de armamento.

Analistas esperan que la reunión entre ambos mandatarios ayude a destrabar las negociaciones d epaz con Irán.